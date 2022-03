DR, anche un baby Suv a batteria. La casa molisana continua a stabilire nuovi record e ad allargare il proprio listino

Stava per chiudere, oberata di debiti, senza nuovi prodotti e la delusione di aver visto svanire progetti ambiziosi, come l’acquisizione dell’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. Ma l’ostinazione del suo irriducibile fondatore, Massimo Di Risio, e la capacità di ripartire sulla base di solidi accordi con i cinesi di Chery e Jac, ha fatto sì che la piccola DR, l’azienda nata 17 anni fa a Macchia d’Isernia, ripartisse con le carte in regola per ritagliarsi un onorevole posto sul mercato dell’auto.

Una gamma totalmente rinnovata, il lancio di un secondo marchio (EVO, concentrato su prodotti low cost), una rete di vendita forte di 200 concessionarie e 250 punti di assistenza hanno contribuito al rilancio in grande stile, con risultati stupefacenti, considerando anche la mancanza di modelli ibridi. Basti dire che a fine 2021 è stato stabilito il record di vendite, con 8.362 immatricolazioni, una crescita del 140% sul 2020 e del 120% sul 2019. Tanto per intendersi: sono cifre che in Italia pongono la pulce molisana davanti a colossi come Honda e Mitsubishi! Per il 2022 si prevede di crescere ancora, grazie a una gamma radicalmente rinnovata e all’apertura di nuovi showroom, anche all’estero. Nei piani più ambiziosi c’è pure l’arrivo, attorno alla metà dell’anno, di due nuovi marchi destinati ad occupare un posizionamento più alto: uno prevede una gamma composta da tre Suv e un pick-up, l’altro un off-road ed un Suv compatto.

DR 4.0 ed EVO 3 sono stati i top seller all’inizio del 2022, ma a Macchia d’Isernia viene dato per certo un ulteriore potenziamento dell’offerta. Dopo l’arrivo, già a gennaio, della nuova DR 5, seguirà ad aprile la nuova DR 6, Suv di 4,5 metri con motore 1.5 turbo da 154 cv bifuel e cambio Cvt a 9 rapporti, proposta con ricca dotazione di serie. A giugno sarà la volta del pick-up EVO con il diesel 2.0 da 150 cv; nel secondo semestre arriveranno poi la DR7, Suv 7 posti di 4,7 metri destinato a collocarsi al top della gamma, e la sorella low cost EVO 7. Per ora non sono previste DR ibride. In compenso è già disponibile la prima elettrica del marchio molisano: è la EVO 3, crossover compatto (4,1 metri) con 5 porte e 5 posti, capace di percorrere 300 km a emissioni zero e di sfidare la concorrenza più qualificata.