Fiat, hybrid è per tutti. La casa torinese adesso offre l’intera gamma a recupero di energia. Tipo e 500X sono a 48 volt

FORTE DEI MARMI - Chi meglio di Andrea Bocelli avrebbe potuto sviluppare un sound da auditorium per l’abitacolo di un’auto? Questa certezza ha ispirato il “suono del silenzio” targato Fiat, perché parliamo della 500e, l’elettrica che sta collezionando successi non solo in Italia. Olivier François, capo globale del brand, ha convinto il Maestro a realizzare ciò che non era mai stato fatto: «Abbiamo progettato un’esperienza portando il mondo di Bocelli all’interno della nostra vettura. È nato così un fantastico impianto audio premium affinato dall’orecchio più musicale del mondo. Del resto su un’auto elettrica il silenzio diventa il posto migliore per trasformare la quiete perfetta in un suono perfetto». Magia che si può gustare nella 500e “La prima by Bocelli” (in vendita a 36mila euro).

Con la tecnologia Virtual Venues il JBL Premium Audio mastered by Bocelli si avvale di funzioni sofisticate come il controllo intelligente del volume gestito da algoritmi, per un livello di riproduzione sempre ottimale. Dispone inoltre di equalizzatori variabili che cancellano i rumori esterni anche e capote aperta.

Andrea Bocelli nella serata di gala a Forte dei Marmi si è esibito con il figlio Matteo, che firma con il nuovo singolo Tempo la colonna sonora di comunicazione della nuova edizione speciale. E ha spiegato la genesi di questa esperienza: «Una partnership inedita e coraggiosa. Da sempre la ricerca della bellezza è la mia principale ispirazione e per questa icona di stile nel mondo abbiamo unito le forze, offrendo un saggio di bellezza e di armonia». Soddisfatto anche del risultato: «Grazie alle più moderne tecnologie, ogni tragitto potrà tingersi di emozione e la nostra voce interiore potrà avere il respiro dei luoghi ideali per ascoltare la musica. Ho scelto quattro modalità di ascolto ispirandomi a casa mia, all’acustica del mio studio di registrazione, al teatro Verdi di Pisa dove ho debuttato e alla mia arena toscana in cima alla collina».

A ritmo di musica, Fiat viaggia dunque nella corsia di sorpasso dell’elettrificazione. Fiore all’occhiello resta la 500e, insignita finora di 30 premi internazionali, la citycar elettrica più venduta in 11 Paesi e la seconda vettura di qualunque segmento in Europa, dietro solo alla Tesla. Entro l’anno toccherà il picco di 100.000 esemplari venduti. François ha ribadito che «dal 2024 tutti i nuovi modelli saranno elettrici e dal 2027 Fiat dirà addio ai combustibili fossili in Europa». La scintilla dell’elettrificazione ha ormai raggiunto l’intera gamma. Anche 500X e Tipo (dopo 500 e Panda) ora si offrono in versione Hybrid con tecnologia a 48 Volt, che consente di compiere brevi tragitti a emissioni zero, ma soprattutto di affrontare in puro elettrico la partenza oppure manovre come il parcheggio o lo stop&go in coda.

«Oggi possiamo garantire – spiega François - una soluzione di mobilità sostenibile a un costo accessibile. Coerenti con la nostra visione “It’s only green when it’s green for all”. Significa che l’ecologia deve essere accessibile a tutti». La formula dell’ibrido “leggero” funziona, visto che in Europa 500 e Panda Hybrid hanno collezionato l’anno scorso 200 mila clienti. Ora 500X Hybrid e Tipo Hybrid vengono lanciate con un’evoluzione di questa tecnologia elettrificata. Il nuovo motore della crossover compatta e della media declinata in diversi body (berlina 4 porte, hatchback 5 porte e wagon) è un FireFly di nuova generazione, un turbo benzina a 4 cilindri 1.5 che eroga 130 cv e 240 Nm, abbinato all’e-motor da 48 Volt e 15 kW integrato nel cambio automatico doppia frizione a 7 velocità. È il primo Hybrid di Fiat che fa viaggiare la vettura in elettrico scollegando completamente il motore a benzina (nel ciclo totale Wltp può restare inattivo fino al 47% del tempo).

Soluzioni analoghe hanno già scelto Jeep e Alfa Romeo. Rispetto alla precedente motorizzazione 1.3 della 500X, l’abbattimento delle emissioni di CO2, arriva all’11% senza rinunce. L’e-motor eroga coppia istantanea, quindi supporta bene la performance del termico in fase di ripresa mitigando l’effetto turbolag. Ovviamente l’alimentazione ibrida è progettata per recuperare energia in frenata e decelerazione. Lanciata nel 2014 e venduta in oltre 750.000 unità, la 500X Model Year 2022 ha subito ritocchi anche di stile: il frontale adotta il nuovo logo 500, dietro c’è la scritta Fiat. Listino – al lordo da incentivi e promozioni – da 29.400 euro (versione Club).

La Tipo (prodotta in Turchia dove è leader) vanta già oltre 1 milione di unità vendute. La Hybrid ha le stesse tecnologie della 500X e un listino che parte per la 5 porte da 26.400 euro.