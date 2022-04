Fiat, la 500 è una vedette: l’offerta è tutta “green”. Con le 500X Hybrid e Tipo Hybrid, completato il processo di elettrificazione della gamma

Con il debutto delle nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid, Fiat completa il processo di elettrificazione della gamma. Ad aprire la strada verso la mobilità sostenibile ci hanno pensato prima la 500 Hybrid e la Panda Hybrid (oltre 200 mila unità nel 2021), e poi è toccato alle versioni completamente elettriche di Nuova 500 e Ulysse. Oggi con la nuova motorizzazione Hybrid 48 volt, dunque, anche Tipo e 500X possono rispondere alla domanda sempre crescente del pubblico attento all’ambiente e ai consumi. La tecnologia utilizzata coniuga sostenibilità ambientale e semplicità d’uso. Parliamo del connubio tra il motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri da 130 CV e 240 Nm, e l’e-motor da 48 Volt e 15 KW, alloggiato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità.



Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly viene integrato dal supporto di un motore elettrico BSG che permette un avvio silenzioso e 100% elettrico, e dall’e-motor che migliora l’efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico completamente spento. Parliamo, per fare chiarezza, del primo Hybrid di casa Fiat che usa il motore elettrico scollegando completamente il motore a benzina che, nel ciclo totale WLTP, può restare inattivo fino al 47% del tempo (fino a 62% nel ciclo urbano). Per quanto riguarda il capitolo prestazioni, il nuovo motore consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi per la Tipo e in 9,4 per la 500X.

Mentre sul fronte dei consumi si registrano 4.7l/100 km per la Tipo e 5.1l/100 km per la 500X; le rispettive versioni 1.6 diesel, ad esempio, consumano 5.0l/100 km e 5.4l/100 km. Ma i benefici sono tangibili anche alla guida, non solo in cifre. Si può partire (e circolare a bassa velocità), si può avanzare in coda e si può svolgere le operazioni di parcheggio (anche in retromarcia) sempre in modalità 100% elettrica. Mentre a recuperare energia ci penserà il sistema che ricarica la batteria in fase di frenata e decelerazione. I prezzi partono da 29.400 euro per la 500X e da 26.450 per la Tipo. Dunque: meno emissioni, meno rumore, più comfort e (quando servono) performance brillanti. Valori, questi, che trovano la massima espressione nella già citata 500 elettrica, che nel 2021 si è classificata al vertice delle vetture a zero emissioni, scelta da 10.753 clienti. Un primato che prosegue anche per i primi due mesi del 2022, con una quota sul totale mercato elettrico del 15,5%.