Fiat, per Panda e Tipo nuova special edition by Garmin. Un look cross per gli appassionati di wellness e sport

TORINO - Garmin: questo il nome della nuova special edition di Panda e Tipo, dedicata all’avventura e al tempo libero. L’accordo tra la casa torinese e l’azienda leader nei prodotti con tecnologia satellitare ha dato vita a una edizione speciale facilmente riconoscibile a colpo d’occhio: livrea verde foresta metallizzata, dettagli arancioni e cerchi dedicati che ne esaltano l’aspetto off-road. Un allestimento che fa delle due vetture le compagne di viaggio ideali per gli appassionati del wellness & sport. Non solo un look cross e una dotazione tecnologica d’avanguardia ma anche una gamma di motori, anche elettrificata, performante e sostenibile.

Per affrontare queste nuove sfide Panda è stata realizzata con interni dedicati dai dettagli arancioni (come le cuciture sul rivestimento in tessuto nero dei sedili), climatizzatore automatico, poggiatesta posteriori, radio DAB con touchscreen da 7" e Bluetooth interfacciabile con Apple Carplay/Android Auto e comandi audio al volante. Per Tipo, di serie cluster digitale TFT 7" totalmente configurabile per un controllo dello stato della vettura, della parte multimediale ed il telefono. Inoltre, il cluster, si abbina alla radio UConnect 5 con schermo touch da 10" e 25 che assicura una user experience semplice e confortevole, anche grazie alla connessione wireless per le funzionalità di Apple CarPlay e Android Auto.

Per il massimo del comfort di bordo, di serie: il climatizzatore automatico, cruise control, bracciolo anteriore, finestrini posteriori elettrici, terzo poggiatesta e un rivestimento pregiato e morbido per volante e cambio. La serie speciale Garmin sarà disponibile per Tipo nella configurazioni berlina o station wagon. Panda e Tipo hybrid da oggi godono degli incentivi statali per l’acquisto.