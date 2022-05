Honda, arriva nel 2023 il nuovo Suv ZR-V Full Hybrid. Si completa così l’elettrificazione della gamma

Si chiamerà ZR-V il nuovo C-suv di Honda che farà il suo debutto in Europa il prossimo anno. Sotto il cofano, sfrutterà le moderne tecnologie della Casa del Sol Levante, equipaggiato con una motorizzazione HEV Full Hybrid, in gamma, si andrà a collocare tra HR-V e CR-V nella scala dei Suv del brand. ZR-V, insieme un B-SUV Full Electric, lanciato in anteprima come Prototipo e:Ny1 e il nuovo CR-V, che sarà disponibile, per la prima volta in Europa, sia in versione Full Hybrid che Plug-in Hybrid, sarà al centro della futura linea di prodotti Honda. Con una combinazione unica di prestazioni, tecnologia e design, che contraddistingue la Casa di Tokyo, il nuovo C-suv vuole essere la soluzione ideale per le famiglie alla ricerca della loro prima auto elettrica. ZR-V, assieme all’undicesima generazione di Civic che sbarcherà nelle concessionarie il prossimo autunno, Jazz, Jazz Crosstar, CR-V, HR-V e Honda e, permetterà alla Casa del Sol Levante raggiungere il suo obiettivo: completare l’elettrificazione di tutta la gamma.