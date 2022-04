Honda ha deciso Civic e:HEV segue la HR-V. Brand punta ad elettrificare tutti i modelli della gamma entro il 2022

Si chiama Civic e:HEV l’undicesima generazione dell’iconica berlina di Honda appena svelata, vettura che con la sua unica motorizzazione Full Hybrid porta a termine l’obiettivo del Brand di elettrificare tutti i principali modelli della gamma entro il 2022. Caratterizzata da una silhouette sportiva ed elegante allo stesso tempo, la nuova Civic coniuga efficienza e prestazioni migliorate con livelli di comfort ancora più elevati. Oggi gode di un passo più lungo di 35 mm, a tutto vantaggio della spaziosità interna e delle performance sul rettilineo e in curva.

Integra di serie i più evoluti sistemi di sicurezza e assistenza alla guida ed è spinta dal propulsore Honda e:HEV, composto da un benzina 2.0 litri a iniezione diretta e ciclo Atkinson, e da due motori elettrici, per una potenza totale di 135 kW (183,5 CV) e 315 Nm, con consumi medi inferiori ai 5 l/100km nel ciclo WLTP ed emissioni di CO2 che si attestano sotto i 110 g/km. La batteria agli ioni di litio da 72 celle non ha bisogno di ricarica esterna: essa verrà rigenerata automaticamente durante la marcia, in fase di frenata e decelerazione. Proprio come accade anche sulla terza generazione del Suv compatto Honda HR-V, disponibile nelle concessionarie da febbraio. Che mantiene inalterate le dimensioni, aggiornandosi nel design e nella dotazione, integrando (appunto) la tecnologia Full Hybrid composta da un 1.5 benzina i-Vtec abbinato a due unità elettriche, per una potenza complessiva di 131 CV e 253 Nm.