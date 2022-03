Kia sulla vetta del mondo. Il cambio di logo e il trionfo nel premio di Auto dell’Anno certificano lo sbarco ai vertici mondiali

Kia entra nel 2022 a gonfie vele. Prima il cambio di logo, con un nuovo marchio che richiama una firma scritta a mano e sottolinea fortemente la nuova personalità del brand coreano. Poi la vittoria nel premio Auto dell’Anno, il più importante riconoscimento internazionale nell’industria automotive. A vincere il premio è stato il crossover elettrico EV6, una vettura dall’aspetto originalissimo con diverse varianti di trazione, motorizzazione e batterie. Un trionfo per Kia davvero significativo per due motivi: primo perché l’ambizioso trofeo di miglior automobile del 2022, che viene assegnato da una giuria internazionale di esperti, ha inorgoglito i coreani e sancito la superiorità della Kia EV6 rispetto a tutta la concorrenza straniera. Il secondo motivo è che questo riconoscimento si allinea perfettamente ai progetti del costruttore coreano che ambisce a diventare uno dei player mondiali più importanti nel settore dell’auto elettrica.

La vittoria nel premio Auto dell’Anno è un bel modo per Kia per cominciare a consolidare le proprie ambizioni che non sono modeste e hanno due scadenze precise: metà e fine decennio. L’obiettivo da raggiungere entro il 2025 è il lancio di 11 modelli completamente elettrici per raggiungere una quota di mercato del 6,6% a livello mondiale fra le sole elettriche (Cina esclusa). Il che significa, in termini di auto vendute, almeno mezzo milione di vetture elettriche all’anno. Ancora maggiore l’ambizione di Kia sui modelli hybrid: un milione di auto ibride all’anno vendute entro il 2026 e una quota di mercato del 25%. Vale a dire che un’auto ibrida su quattro vendute sarà Kia. Il tutto per ottenere nel 2026 un ricavo lordo dalle vendite pari a 90 miliardi di euro.

Dopo la metà del decennio la corsa di Kia accelererà ancora: la road map prevede di arrivare a quattro milioni di vetture vendute entro il 2030 di cui almeno la metà elettrificate, mentre le elettriche pure dovrebbero essere almeno 1,2 milioni. Rispetto alle vendite del 2021, pari a 2,8 milioni di auto complessive, per Kia si tratterebbe di un incremento del 44% in termini di venduto. Grandi ambizioni richiedono tanta carne al fuoco: serve una pioggia di modelli variegati per coprire ogni fascia di mercato. Ecco perciò che le novità cominceranno ad arrivare subito sul mercato: il 2022 si è aperto con il lancio della Kia Sportage, la nuova versione dello sport utility compatto (è un Suv lungo 4,52 metri) che propone solo motorizzazioni elettrificate: mild hybrid benzina e diesel e full hybrid più una versione plug-in in arrivo a maggio. Dopo la Sportage, in estate arriverà la nuova generazione di Niro, sia ibrida plug-in che totalmente elettrica. La Niro rappresenterà l’elettrica di accesso di Kia per il mondo delle auto a batteria e per questo destinata a rivestire un rullo strategico verso quell’obiettivo di mezzo milione di elettriche vendute all’anno entro il 2026.

In autunno sarà la volta del restyling del crossover compatto Xceed e poco più avanti arriverà la EV6 GT, versione ultrasportiva del crossover vincitore del premio Auto dell’Anno. Avrà trazione integrale e due propulsori elettrici con potenza elevata a ben 575 cavalli. Si affiancherà agli attuali modelli a motore singolo da 228 cavalli e bimotore da 325 cavalli. Nel 2023 vedremo l’inedita EV9, uno Sport Utility taglia grande lungo 5 metri di elevata potenza, capace di brillanti accelerazioni (0-100 in 5 secondi) ma anche di garantire autonomia elevata (540 km con un pieno) e soprattutto la capacità di ricaricarsi in tempi brevissimi: sei minuti per accumulare 100 km di autonomia. La EV9 introdurrà anche due novità tecnologiche che Kia estenderà negli anni a seguire a tutta la gamma: uno è l’AutoMode, ovvero un sistema di guida assistita di terzo livello; l’altro sono i servizi OTA e FoD, ovvero la possibilità di aggiornare in wireless sia il software di controllo dei motori elettrici e di implementare nuove funzioni nell’auto. Con la stessa facilità con cui noi aggiorniamo a distanza il nostro smartphone.