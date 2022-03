Sul fronte della nuova mobilità, Jaguar Land Rover è un esempio di virtù: entro il 2039 diventerà un’azienda totalmente a zero emissioni. La strategia globale “Reimagine” varata dal Ceo Thierry Bolloré prevede ingenti investimenti per reinterpretare i singoli brand con tempi e modi distinti sulla base di architetture differenti, ma con un unico imperativo: elettrificazione spinta. Il gruppo britannico (la cui filiale italiana è guidata ora dal nuovo amministratore delegato Marco Santucci che ha rimpiazzato Daniele Maver) ha accelerato inoltre sulle tecnologie di connettività e sull’autonomous drive.

Soprattutto, ha rinnovato la gamma prodotto che vede oggi in listino modelli all’avanguardia hi-tech e dall’inimitabile appeal, prodotti che portano alla ribalta le diverse formule dell’ibrido (leggero o plug-in) abbinate ai motori a 4 o 3 cilindri. Con il marchio Jaguar sono disponibili le versioni MHEV di E-Pace, F-Pace, XE e XF, ma il Giaguaro vanta anche l’unica full-electric del Gruppo, la I-Pace. E l’ibrido “leggero” si è rivelato ideale anche per le Land Rover Defender e Discovery, oltre alle Range Rover Evoque e Velar. L’alternativa plug-in (ricaricabile alla spina) è offerta su E-Pace e F-Pace, Defender, Velar, Range Rover, Range Rover Sport, Evoque e Discovery Sport. Fondamentale supportare l’elettrificazione mantenendo le capacità off-road dei vari modelli. Evoque e Discovery Sport nella versione PHEV combinano un motore a benzina Ingenium a tre cilindri di 1,5 litri da 200 cv con un elettrico da 109 cv integrato nell’asse posteriore e alimentato da una batteria agli ioni di litio da 15 kWh.

La power unit ibrida ha una potenza di sistema di 309 cv con 540 Nm di coppia. Per viaggiare in elettrico fino a una velocità di 135 km/h e con un’autonomia fino a 66 km. Sulla Range Velar l’ibrido plug-in offre 404 cv e 640 Nm abbinando un motore 2 litri quattro cilindri da 300 cv all’elettrico da 105 kW. Soluzioni per ogni tipo di potenziale cliente, che per Bolloré va «accompagnato e guidato» verso la mobilità sostenibile. Dal 2025 il brand Jaguar proporrà una gamma interamente elettrica, mentre Land Rover ha in calendario sei varianti a emissioni zero. La prima Land Rover full-electric arriverà nel 2024, confermato nel 2026 l’addio al Diesel.

All’interno della gamma un ruolo fondamentale spetta alla nuova Defender, che ha riproposto i valori di un modello iconico. Ma ancora più importante per innovazione e volumi si prospetta la nuova Range Rover lanciata alla fine dell’anno scorso. La quinta generazione del Suv di lusso che da oltre 50 anni porta alla ribalta il brand britannico è completamente rivoluzionato nel design, ha interni raffinati e un patrimonio tecnologico straordinario. È il primo modello a utilizzare il nuovo pianale Modular Longitudinal Architecture che consente di ospitare motori a combustione interna, ibridi plug-in e 100% elettrici. Soluzione che evidenzia la strategia di architettura semplificata Land Rover, per offrire una maggiore flessibilità.

La nuova Range Rover offre una scelta variabile di efficienti propulsori mild-hybrid e plug-in, in attesa di diventare nel 2024 (con la variante Pure-Electric) anche la prima Land Rover a emissioni zero della storia. Intanto gli innovativi propulsori plug-in Extended Range adottati dal maxi-Suv di lusso registrano emissioni di CO2 inferiori a 30 g/km, con un’autonomia in modalità elettrica che può arrivare fino a 100 km. La Range Rover di quinta generazione è stata progettata e sviluppata nel Regno Unito e sarà prodotta esclusivamente nello storico stabilimento di Solihull sulla nuova linea che gestisce tutti i processi di elettrificazione. Esplorando il futuro, Jaguar/Land Rover ha siglato una partnership con Nvidia per sviluppare sistemi di guida automatizzata di nuova generazione e servizi abilitati dall’intelligenza artificiale. La piattaforma software-defined Nvidia Drive offrirà un’ampia gamma di sicurezza attiva, con Adas, sistemi di guida e parcheggio automatizzati.