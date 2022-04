Lexus RZ 450e, il Suv elettrico che mette al centro il piacere di guida. Trazione 4x4, in arrivo entro fine 2022

Si chiama RZ 450e il un nuovo SUV Full Electric e primo veicolo elettrico Lexus ad essere sviluppato da zero e con l’obiettivo di concretizzare il potenziale delle nuove tecnologie secondo la filosofia Lexus Electrified. «La nostra visione - ha spiegato l’ingegnere capo Takashi Watanabe - è quella di utilizzare la tecnologia di elettrificazione come mezzo per migliorare le prestazioni di base del veicolo, in modo da poter continuare a perseguire il piacere di guida per tutte le generazioni future».

RZ 450e è caratterizzata da una trasmissione avanzata con sterzo opzionale by-wire con un nuovo volante One Motion Grip a cloche ed e-Axles anteriore e posteriore che lavorano in combinazione con il nuovo controllo di coppia a trazione integrale DIRECT4 di Lexus. Le basi dell’handling e della reattività sono invece assicurate da una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici, con un baricentro basso e un passo generoso. La batteria agli ioni di litio è integrata nel telaio, sotto il pianale dell’abitacolo. La piattaforma e l’impostazione full electric determina anche un nuovo design. L’esterno reinterpreta la forma caratteristica della clessidra Lexus nella carrozzeria del veicolo, mentre l’interno è stato pensato per esprimere l’ospitalità Omotenashi Lexus, tra comfort e tecnologia.