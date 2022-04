Skoda, sorprende l'elettrica Enyaq: diventa coupé ed anche RS

Ogni casa auto si è adeguata al “mantra” dell’auto elettrica e il marchio Skoda non ha potuto fare diversamente. Anche perché le direttive a livello di Gruppo sono piuttosto chiare, così come le ingenti somme di denaro investite. Oggi il peso del passaggio all’elettrico spetta alla Skoda Enyaq, recentemente presentata pure nel formato Coupé. Una vettura che per quanto possa essere tecnologicamente avanzata, rispetta appieno i diktat tipici del marchio: essere funzionale e pratica. Soprattutto in edizione “normale”, il modello sposa tutte quelle specifiche adatte all’impiego famigliare, oltre ad essere particolarmente spaziosa.

Ovviamente di famiglia 2.0 si tratta, capace di apprezzare il valore aggiunto che un’auto elettrica è in grado di offrire. Recentemente tale modello è stato protagonista di un aggiornamento a livello di software. Un passaggio di grado che rende l’elettrica boema ancora più efficiente e parsimoniosa nel consumo di energia. La nuova versione del software ME3 è già disponibile sulla nuova Enyaq Coupé iV, e viene installata anche in tutti i nuovi Skoda Enyaq iV. Le vetture già consegnate saranno aggiornate gratuitamente presso la rete ufficiale, a partire dalla seconda metà del 2022.

La versione del software ME3 include aggiornamenti che riguardano anche il sistema di infotainment, il Digital Cockpit e l’head-up display. I servizi online mobile di Skoda Connect sono stati nuovamente migliorati. A proposito di versione Coupé, bisogna sottolineare di come questa sia stata la prima elettrica del brand ceco a vantare anche il badge RS. Esiste infatti una versione supersportiva del Suv-Coupé boemo dotata di doppia motorizzazione elettrica (una per asse) per un totale di 299 cavalli di potenza massima. Ennesimo esempio per chi avesse ancora qualche dubbio sull’aspetto performante delle vetture elettriche. Detto questo la gamma Skoda offre pure delle alternative per coloro i quali all’elettrico non sono ancora pronti. E allora la disponibilità di un sistema plug-in hybrid, che unisce le certezze del termico all’innovazione dell’elettrico, sono demandate ai due modelli di punta della gamma boema. Si tratta di Skoda Octavia e Skoda Superb, le ammiraglie di casa.