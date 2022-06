Toyota Corolla, largo alla dodicesima generazione, In arrivo nel 2023 con design rinnovato e tanta tecnologia

MILANO - Arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre del 2023, la nuova Toyota Corolla che si rinnova per la sua dodicesima generazione. In vendita da più di mezzo secolo e con un record mondiale di vendite del quale potersi vantare per oltre 50 milioni di esemplari dal 1966, la nuova Corolla sarà caratterizzata da aggiornamenti esterni e interni per un’evoluzione del design, ma soprattutto da modifiche più significative apportate al gruppo propulsore e all’elettronica di bordo. Allo stile rinnovato coinciderà l’introduzione della tecnologia Full Hybrid-Electric di quinta generazione, di un’interfaccia utente digitale completamente aggiornata e il pacchetto di funzioni di sicurezza e assistenza Toyota T-Mate. Ci sarà poi ‘una Corolla per tuttì con versioni Hatchback, Touring Sports e Sedan (quest’ultima però non verrà commercializzata sul mercato italiano).

A queste, si aggiunge il Suv Corolla Cross, il cui arrivo è previsto per la seconda metà dell’anno. Sul fronte del design, la nuova gamma registra modifiche alla trama della griglia anteriore, alle cornici dei fendinebbia e ai design dei cerchi in lega. Gli allestimenti più equipaggiati dei modelli Hatchback e Touring Sports ottengono nuovi fari bi-LED, mentre il top di gamma è equipaggiato con l’Adaptive High-beam System (AHS). Due sono i nuovi colori ispirati alle attuali tendenze dell’architettura, del product design e della moda, ovvero Juniper Blue, il nuovo colore di lancio per la Hatchback e la Touring Sports, con un tono vibrante e acceso, e Metallic Grey, disponibile per tutti i tipi di carrozzeria. Dentro, l’atmosfera è più moderna grazie alle nuove grafiche, finiture e motivi in rilievo.

Le combinazioni dei rivestimenti dei sedili seguono i nuovi temi Dark e Light Harmony con colori e finiture coordinati. Sotto al cofano, invece, la nuova Corolla presenta la quinta generazione del sistema best-in-class Full Hybrid-Electric di Toyota. Come per il modello attuale, saranno disponibili powertrain ibridi da 1,8 e 2,0 litri. Entrambi beneficiano di modifiche significative sia al motore termico che a quello elettrico che migliorano l’esperienza di guida con potenza extra, prestazioni e guidabilità migliorate ed emissioni di CO2 uguali o inferiori (a seconda del powertrain).