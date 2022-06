VinFast, le auto elettriche made in Vietnam sbarcano in Europa. Casa orientale aprirà più di 50 “negozi” in Germania, Francia e Paesi Bassi

HANOI - La casa automobilistica VinFast ha annunciato l’intenzione di aprire più di 50 concessionari in Europa alla 35ø Fiera Internazionale del Veicolo Elettrico (EVS35) che si è svolta ad Oslo dall’11 al 15 giugno. Come riportato da Vietnam News, i punti vendita verranno aperti tra Germania, Francia e i Paesi Bassi. I primi concessionari saranno costruiti a Francoforte, Berlino, Colonia, Oberhausen e Amburgo in Germania; Parigi, Marsiglia, Nantes, Rennes, Nizza, Montpellier, Aix en Provence e Metz della Francia; e Amsterdam nei Paesi Bassi.

Il vicepresidente di Vingroup e amministratore delegato di VinFast Global Le Thi Thu Thuy, ha dichiarato: «VinFast non è qui solo per vendere automobili. Siamo qui per ispirare il cambiamento e accelerare il passaggio ai veicoli elettrici a beneficio dell’ambiente». Vinfast ha presentato i suoi veicoli elettrici intelligenti VF 8 e VF 9, il cui design elegante è stato curato da Pininfarina, che ha definito l’identità complessiva del marchio. La scelta di Vinfast di proporre auto elettriche è in linea con la crescente tendenza globale verso le auto elettriche e contribuisce all’impegno del Vietnam per l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26).