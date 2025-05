Envision Racing in chiaroscuso, fase opaca per un team abituato a svettare in FE

Nel maggio del 2023 Nick Cassidy lasciò il Principato da nuovo leader della classifica generale al termine di un E-Prix di Monaco conquistato grazie a una gara condotta sempre all'attacco che gli permise di rimontare dalla nona casella sulla griglia di partenza fino al gradino più alto del podio. Un successo che consentì al pilota neozelandese di rimanere in lotta fino all'ultimo appuntamento e di chiudere la nona stagione del campionato di Formula E da vicecampione del mondo mentre per la prima volta nella storia della specialità una scuderia indipendente riuscì ad aggiudicarsi il titolo iridato riservato ai team.

Da allora, pur avendo mantenuto la partnership con Jaguar Racing, la scuderia britannica Envision Racing ha dovuto accontentarsi solamente di cinque podi e di qualche piazzamento, con i piloti impiegati al volante della I-Type 6 e 7 che non sono più stati concretamente in lizza per la vittoria della serie iridata. In particolare, dopo un 2024 terminato appena al di fuori della top five, la factory di Silverstone guidata da Sylvain Filippi ha deciso di compiere i primi passi nell'era delle vetture Gen3 Evo riconfermando i suoi due piloti più esperti, Sébastien Buemi e Robin Frijns.

Detto che entrambi potrebbero nuovamente saltare la tappa tedesca a causa della contemporaneità con la 6 Ore di San Paolo del Wec, al momento il bicchiere non può che essere mezzo vuoto per coloro che attualmente occupano rispettivamente la 19esima e la 20esima posizione in classifica generale. Grazie al settimo posto ottenuto in Brasile, in un primo round stagionale vinto dalla Jaguar di Mitch Evans (unico acuto della casa britannica in questo campionato), infatti, Buemi ha conquistato i suoi primi sei punti stagionali in Brasile, mentre Frijns si è sbloccato solamente a Miami e ora lo segue a due lunghezze di distanza. Un saldo decisamente negativo che costringe la scuderia di Silverstone a bazzicare nelle retrovie anche nella classifica riservata ai team.

Non il migliore biglietto da visita per una realtà capace di salire sul podio in due edizioni (oltre al successo di Cassidy del 2023 si registra anche il secondo posto di Frijns di due anni prima) dell'appuntamento monegasco, a cui si aggiungono i due acuti di Buemi (nel 2015 e nel 2017) con il team Renault e-Dams. Inevitabile che nello staff del team Envision Racing ci sia una voglia di riscatto già a partire dal sesto e dal settimo round stagionale, in programma oggi e domani nel Principato, mentre in estate si inizierà a pianificare il futuro a medio e lungo termine di una delle scuderie presenti in pista sin dagli esordi della Formula E.