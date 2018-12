Formula E, Agag diventa presidente del campionato elettrico. Presto nominato un nuovo ceo

LONDRA – Alejandro Agag lascerà la carica di Ceo della Formula E, il campionato elettrico del quale è stato il fondatore. Dopo essere stato nominato presidente, il manager spagnolo che ha l'ex primo ministro José Maria Aznar come suocero si occuperà del circuito nella sua nuova veste. Nello specifico potrà concentrarsi sulle relazioni con i partner commerciali, con le città ospitanti e con la stessa Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia).

In questi anni sono già stati chiusi accordi importanti con marchi di grande rilievo, come la multinazionale elvetica Abb (100 milioni di dollari in 7 anni). Ma anche la stessa intesa decennale con l'Arabia Saudita, che ospita domani il primo ePrix della quinta stagione, è di quelle rilevanti: si parla di 260 milioni di dollari. Agag rimarrà ancora Ceo, almeno fino a quando non verrà nominato il suo successore. L'incarico dovrebbe avvenire affidato nei prossimi mesi.

«È arrivato il momento di aprire una nuova fase nella specialità del motorsport con il più veloce tasso di crescita», ha dichiarato Agag. «Sono estremamente orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto assieme alla Fia, ai nostri collaboratori, agli sponsor, alle scuderie ed agli investitori – ha aggiunto – La Formula E sta attraversando il miglior momento nella sua ancora breve storia».

«In qualità di presidente – ha concluso – sarò in condizioni migliori per aiutare il nuovo Ceo ed i nostri dirigenti per continuare a far crescere questa specialità che credo rappresenti il futuro delle competizioni motoristiche». Il 48enne Agag subentra a Simon Freer, che ha ringraziato per il sostegno fornito in questi anni. A nome degli investitori, lo stesso Freer ha spiegato come «sotto la guida di Alejandro il campionato si è fatto come conoscere come un circuito mondiale di riferimento». «Con lui come presidente e con il nuovo Ceo porteremo la Formula E al prossimo livello», ha concluso.