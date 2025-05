Ecco Andretti e Porsche, due nomi da brividi per la storia delle corse

Una delle squadre presenti in Formula E dalla sua nascita è Andretti, un nome molto noto agli appassionati di Formula 1 che riporta immediatamente alla mente Mario, che di questa categoria è stato campione del mondo nel 1978. Nata nel 2002 dopo che Michael, figlio di Mario, rilevò le quote dell’allora Team Green e si iscrisse alla Indycar, Andretti si è specializzata nelle categorie di monoposto americane, vincendo in particolare quattro titoli Indycar e sei volte la 500 Miglia di Indianapolis. Dal 2014, anno del debutto in Formula E, la squadra americana ha totalizzato 11 vittorie complessive e un terzo posto nel campionato costruttori 2022-2023, anno in cui il suo pilota Jake Dennis ha ottenuto il titolo.

Dopo i primi anni svolti con il fornitore unico di powertrain, Andretti si è affidata prima a un’unità costruita in casa, poi a Bmw, di cui è stata team ufficiale, per arrivare all’accordo attuale con Porsche in vigore dal 2022-2023. Le prime quattro stagioni di Andretti sono state disputate principalmente a centro gruppo, con alcuni podi conquistati nell’anno di esordio e altre annate deludenti con risultati altalenanti. La prima vera svolta è arrivata con la partnership con Bmw, l’anno del debutto delle monoposto di seconda generazione: il 2017-2018 ha visto Antonio Félix da Costa conquistare il successo nella prima gara dell’anno. Da lì sono arrivate quattro stagioni consecutive sempre con almeno una vittoria, concluse tra il quinto e il sesto posto nel mondiale per squadre durante tutto il periodo delle Gen 2. L’avvento delle nuove Gen 3 nel 2022-2023 ha visto la squadra fare un netto salto di qualità con il suo pilota di punta, il britannico classe 1995 Jake Dennis, al suo terzo anno con Andretti. Autore di una stagione strepitosa a livello di consistenza, l’inglese ha prevalso sui neozelandesi Nick Cassidy e Mitch Evans grazie a due vittorie e altri nove piazzamenti sul podio.

Grazie a questi risultati, Andretti ha ottenuto il suo miglior piazzamento anche nella classifica a squadre, dove è stata terza. Il 2023-2024 ha segnato un passo indietro, con Dennis capace di portare a casa una vittoria e tre podi, mentre il nuovo compagno di squadra Norman Nato ha ottenuto solo un terzo posto: il campionato a squadre è stato chiuso al quinto posto. Nel 2024-2025 Andretti ha puntato ancora una volta su Dennis, affiancato dal pilota ufficiale Porsche Nico Müller: con cinque piazzamenti a punti totali in cinque gare, la squadra naviga in settima posizione nel mondiale a 41 punti, mentre il britannico è il meglio piazzato in classifica piloti, dove è a sua volta settimo.