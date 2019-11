Delusione Ma Qing Hua. Il pilota cinese della Nio doppiato al traguardo

DIRIYAH - Lui si chiama Ma Qing Hua, ha 31 anni, arriva da Shanghai, e come segni particolari ha la... propria lentezza. E sì, perché il pur simpatico pilota cinese, in forza al team NIO, non riesce proprio a staccarsi dalla ultima posizione alla quale è particolarmente affezionato. In qualifica a Diriyah, Ma Qing Hua è risultato 3” più lento di chi lo ha preceduto nel gruppo 4, beccandosi 7” dalla pole. Nella prima gara, è riuscito a farsi doppiare, evento piuttosto raro in Formula E.

Il merito di Ma Qing Hua è quello di essere praticamente l’unico pilota cinese di un certo livello ed esperienza, fatto che fa comodo al marketing della categoria, e che lo ha portato a entrare nel team NIO, ovviamente anch’esso cinese. In FE ci aveva già provato, sporadicamente, sempre con NIO e con la giapponese Aguri, ovviamente con risultati scadenti. Il buon Ma Qing Hua, grazie ai suoi sponsor, è riuscito anche ad assaggiare la F1 nel 2012 con la HRT, partecipando alle sessioni del venerdì in 4 Gran Premi, e nel 2013 con la Caterham, facendosi vedere nelle libere del GP di Cina.

Se con le monoposto il ragazzo ha sempre dimostrato limiti evidenti, è nel campionato Turismo che è riuscito a distinguersi. Nel 2014-2015, come pilota ufficiale Citroen, ha ottenuto una vittoria in ognuna delle due stagioni, e quest’anno con l’Alfa Romeo del team Ferraris ha firmato un successo in Slovacchia e anche tre secondi posti. Ma Qing Hua vive tra Londra, Barcellona e Shanghai, e col team Ferraris ha scoperto il caffè (prima beveva solo tè): chissà che oggi in gara 2 a Diriyah le sue prestazioni non migliorino, magari bevendo prima del via una bella tazza di caffè.