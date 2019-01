HWA, profumo di Mercedes. La scuderia in pista nella stagione 5 prepara lo sbarco alle Frecce d’Argento

ROMA - È l’ultimo dei team che arriva in Formula E. Si chiama HWA, ma dietro la sigla che ai più non dirà molto, nasconde un nome detonante: Mercedes. HWA infatti è il “braccio armato” della Mercedes nelle corse, un’azienda esterna ma legata a triplo filo da sempre al marchio di Stoccarda. HWA ha deciso di compiere il gran passo in Formula E in questa quinta stagione proprio per sondare il terreno e fare esperienza in vista dell’arrivo ufficiale e diretto di Mercedes nella categoria elettrica nel 2020. D’altronde tutta la storia di HWA si interseca con quella di Mercedes. Fin dalla fondazione dell’azienda.

HWA è un acronimo che sta per Hans Werner Aufrecht, l’uomo che negli Anni ‘60 ha fondato la AMG, noto marchio di elaborazione di vetture sportive. La AMG si era fatta una reputazione elaborando e facendo correre nelle gare turismo le Mercedes finché la marca di Stoccarda, quando ha deciso di investire pesantemente nelle competizioni e rientrare nel campionato turismo tedesco, alla fine del secolo scorso, non si è comprata direttamente l’AMG. Da allora il marchio fondato da Aufrecht è diventato l’espressione del motorsport by Mercedes. Se date un’occhiata al cofano della monoposto scoprirete che le Mercedes che con Hamilton hanno dominato le ultime stagioni di F1 sono marchiate proprio AMG-Mercedes e come tali sono iscritte al campionato.

E sono AMG-Mercedes anche tutte le auto più sportive della gamma di Stoccarda. Parallelamente alla fusione AMG-Mercedes, nel 1998 inizia la storia di HWA: dopo aver venduto la AMG al costruttore di Stoccarda, Hans Werner Aufrecht decide di fondarne un’altra nel 1998 battezzandola con le iniziali del suo nome: appunto HWA. La sede è sempre ad Affalterbach, dov’era anche l’AMG. E chi diventa il suo partner più stretto? Sempre Mercedes che decide di utilizzare HWA come il proprio “braccio armato” nelle competizioni in cui Stoccarda non vuole figurare direttamente. È HWA che realizza le Mercedes per il DTM, è HWA che costruisce il motore Mercedes F3 con cui quest’anno Mick Schumacher ha vinto il campionato F3. La realtà ovvia è che HWA è un reparto corse satellite che gode di tutto l’appoggio tecnologico del marchio di Stoccarda. Anche l’avventura in Formula E inizia con queste premesse. Il team si chiama HWA, ma dietro c’è l’appoggio di Mercedes. Tanto che uno dei due piloti ufficiali per il campionato Formula E 2018/2019 è Gary Paffett, che proprio con la Mercedes del team HWA ha vinto il DTM quest’anno.

L’altro pilota, invece, è Stoffel Vandoorne, il belga che era fino a poche settimane fa compagno di squadra di Alonso sulla McLaren F1. E sapete con chi ha firmato Vandoorne il contratto per lasciare la F1 e passare alla Formula E? Direttamente con Mercedes che lo ha “prestato” al team satellite HWA. A riprova del doppo filo che lega le due società. L’unica incognita dello squadrone HWA è che sia i piloti che il team sono debuttanti assoluti in Formula E e dovranno all’inizio fare esperienza per scoprire le particolarità delle corse elettriche.

L’unica aspetto che nel team HWA di Formula E non riguarda Mercedes per adesso è il motore elettrico della monoposto. Mercedes ha ancora in fase di progettazione il proprio motore elettrico, per cui HWA ha scelto di montare per questa stagione sulla monoposto il powertrain del costruttore monegasco Venturi che da anni partecipa alla Formula E.

Nel campionato successivo, invece, HWA passerà a un’unità elettrica interamente Mercedes costruita in Inghilterra, a Brixworth, la fabbrica di motori Mercedes dove nasce anche il propulsore ibrido F1. Così quando nel 2020 anche il motore elettrico della HWA Formula E sarà by Mercedes, il costruttore tedesco metterà direttamente il proprio nome alla squadra. Che diventerà Mercedes EQ, la sigla sotto cui la marca di Stoccarda ha deciso di riunire tutta la propria gamma di vetture elettriche. Da strada e da corsa.