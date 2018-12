Nissan Leaf Nismo RC, il missile elettrico debutta in pista sul circuito di Fuji

TOKYO – Nella sostanza, la nuova Nissan Leaf Nismo Rc è una macchina elettrica da corsa, ma (almeno per ora) non gareggerà malgrado sia destinata ad essere presente alle competizioni di Formula E, campionato nel quale la casa giapponese debutta in questa quinta stagione. Dopo essere stata presentata nel cuore di Tokyo, nel centralissimo ed esclusivo quartiere di Ginza, l'auto ha debuttato in pista nei giorni scorsi sul circuito di Fuji, in occasione del Nismo festival.

Estetica da gara a parte, la Nissan Leaf Nismo Rc si distingue da quella di serie per i circa 5 centimetri di lunghezza in più (4,54 metri). Ma, soprattutto, è decisamente più filante ed aerodinamica visto che è alta 1,212 metri, vale a dire 30 centimetri in meno dell'originale. Le linee più spinte sono abbinate anche a prestazioni maggiorate ed alla trazione integrale.

L'elettrica da competizione monta due motori elettrici collocati alle estremità opposte del telaio. Il sistema a zero emissioni raggiunge i 326 cavalli di potenza, equamente divisi tra le due unità da 120 kW ciascuno. La coppia complessiva è di 640 Nm, un valore più che raddoppiato a confronto del precedente modello “esagerato” presentato nel 2011. Gli ingegneri hanno adottato sia gli inverter sia la batteria agli ioni di litio ad alta capacità (montata in posizione centrale) della seconda generazione della Leaf.

Il peso complessivo è di 1.220 chilogrammi, ottenuti grazie al ricorso a componente leggeri e ad una struttura monoscocca sportiva interamente in fibra di carbonio. Il risultato è un'accelerazione da brivido di appena 3,4 secondi per raggiungere i 100 all'ora con partenza da ferma. La velocità è aumentata del 50% rispetto alla precedente Leaf Nismo Rc. Nissan ha previsto la produzione di sei esemplari destinati a girare il mondo a scopo “dimostrativo”.