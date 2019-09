Audi, nuovi colori per la E-Tron FE06 che debutta a Francoforte

INGOLSTADT – La Audi E-Tron FE06, la monoposto per la Formula E debutta ufficialmente al Salone di Francoforte. Il costruttore tedesco, che per la sesta stagione consecutiva ha confermato gli stessi piloti, Lucas di Grassi e Daniel Abt, punta a riprendersi almeno uno dei due titoli che aveva conquistato nel terzo (piloti) e quarto campionato (squadre) del mondiale a zero emissioni.

La terza posizione del brasiliano e la seconda della scuderia ottenute nell'ultima stagione non hanno soddisfatto il team Audi Sport Abt Schaeffler. Che ha lavorato nel corso dell'estate a diverse migliorie, delle quali non ha però anticipato i dettagli. Anche perché ci sono ancora i test ufficiali da affrontare. Quest'anno, con l'ingresso ufficiale di Porsche e Mercedes, la Formula E sarà ancora più impegnativa.

Audi si è limitata a spiegare che la E-Tron FE06 sfoggia una «nuova livrea e si avvale di soluzioni tecnologiche ulteriormente ottimizzate». La struttura in fibra di carbonio del parafango anteriore è stata interessata da una modifica estetica. L'alettone anteriore non è più giallo, ma di un arancione brillante. Lateralmente, la monoposto perde gran parte della colorazione verde, tinta che lascia il posto all'arancione.

Com'è noto i margini di manovra sono limitati per le scuderie, che possono intervenire solo su motori, inverter, trasmissioni ed alcuni elementi del telaio, oltre che sviluppare il delicatissimo software per la gestione dell'energia. Da novembre – la Formula E riparte il 22 e 23 in Arabia Saudita, dove si corrono i primi due ePrix – sono previste novità. A cominciare dai 10 kW di potenza in più concessi per l'Attack Mode (320 CV)