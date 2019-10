Audi Q5, Q7, A7 Sportback e A8L: dalle ibride plug-in una carica vincente. Zero emission senza ansia

MONACO - Se a “e-tron”, l’etichetta che caratterizza le Audi 100% a batteria, si toglie la seconda parte rimane la “e” che, anche a costo di creare qualche confusione con la più usata congiunzione della lingua italiana, individua l’altra faccia dell’elettrificazione evoluta secondo la casa di Ingolstadt: la propulsione ibrida plug-in che potenzia la collaborazione tra le motorizzazioni a benzina ed elettrica grazie alla possibilità di ricaricare “alla spina” la batteria, dilatando le percorrenze affidate al solo motore elettrico che sono ormai arrivate a decine di chilometri.

Questa tecnologia che consente di mettersi al volante senza modificare le proprie consolidate abitudini di guida e dimenticando l’ansia da autonomia che rappresenta uno degli handicap della propulsione 100% elettrica costituisce oggi per Audi la soluzione “eco” più concreta e immediata.



Non a caso le spiegazioni tecniche sui vari aspetti della strategia del marchio sono state intervallate, durante l’evento organizzato a Monaco di Baviera, dalla possibilità di provare in anteprima su strada il poker di modelli Phev (Plug-in hybrid electric vehicle) che la “Signora degli Anelli” si appresta a commercializzare entro l’anno, a cominciare da quello già entrato (da settembre) a listino: la Q5 Tfsi e il cui 4 cilindri turbo 2.0 a benzina, abbinato al cambio doppia frizione S tronic a 7 rapporti, è disponibile nella varianti 55 e 50 che assieme all’unità elettrica danno vita a un sistema da 367 e 299 cv rispettivamente, alle quali corrispondono prezzi di 64.800 e 57.500 euro. In entrambi i casi, la coppia è di 500 Nm, la trazione è integrale quattro con tecnologia ultra che garantisce la trazione anteriore quando non occorre quella integrale, l’autonomia elettrica calcolata secondo il ciclo Wltp supera i 40 km. Medesimo powertrain e identiche performance, ma prezzo ancora da definire per la A7 Sportback Tfsi e.

Nello stesso arco di tempo arriveranno sul mercato anche le due plug-in che fanno invece affidamento sul 6 cilindri 3.0 turbo a benzina e che si collocano nella fascia alta dell’offerta di Ingolstadt, vale a dire l’ammiraglia A8L Tfsi e oltre al Suv Q7 Tfsi e. Entrambi condividono la trazione integrale permanente, la trasmissione tiptronic a 8 rapporti, la coppia massima di 700 Nm e gli oltre 40 km in elettrico, ma differiscono per la potenza del sistema a causa della diversa capacità della batteria: 14,1 kWh per la A8 da 449 cv, 17,3 kWh per il Suv il quale può contare su 7 cv in più. Questo è soltanto l’antipasto dell’offensiva Audi nel campo delle Phev, la cui famiglia è destinata ad ampliarsi già nel 2020 con la declinazione “e” sia la A6, sia la Q3 Sportback.