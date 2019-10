BMW, chicche tecnologiche per la Serie 3 Touring: dai nuovi sistemi Adas all'assistente digitale

BOLOGNA - La guida autonoma in Italia non è ancora regolamentata, ma la nuova BMW Serie 3 Touring segna passi avanti nei sistemi di assistenza mirati alla sicurezza. Tra questi l’avvisatore dei limiti di velocità, il controllo della corsia di marcia, la frenata automatica per evitare collisioni e investimenti (rileva anche i ciclisti). Le opzioni includono, tra l’altro, il controllo attivo della velocità con funzione Stop&Go e avviso di traffico in prossimità di incroci. A sostegno del conducente anche un head-up display di nuova generazione che offre una nuova grafica e contenuti di visualizzazione aggiuntivi.



Per migliorare sicurezza e qualità della vita a bordo, la nuova BMW Serie 3 Touring adotta innovazioni hi-tech di ultima generazione. Tra le tante, spiccano il Park Distance Control e la telecamera di retromarcia. È disponibile anche il Parking Assistant, che prende il controllo dello sterzo, dell’acceleratore, della frenata e dei cambi di marcia tramite la trasmissione Steptronic quando si entra o esce da un parcheggio. Non manca l’assistente di retromarcia, che permette di ripercorrere all’indietro fino a 50 metri conducendo il veicolo lungo lo stesso tragitto percorso in avanti.

La novità più interessante è il Driving Assistant Professional, un assistente digitale intelligente che risponde al saluto “Hey BMW”. Il sistema assicura la presenza costante di un vero professionista a bordo. È in grado di spiegare tutti i tipi di funzioni diverse (come opera l’High Beam Assistant?), fornire informazioni sullo stato della vettura (il livello dell’olio è a posto?) e rispondere a varie domande (ci sono notifiche?). Insomma, un co-pilota ideale. Funzioni e competenze, tra l’altro, sono aggiornabili su uno smartphone e in auto tramite un software remoto.



Tra le tante chicche tecnologiche che arricchiscono la dotazione delle versioni più sofisticate della nuova BMW Serie 3 Touring c’è anche il Drive Recorder, sistema che prevede l’uso di una telecamera inclusa nelle dotazioni di bordo, in grado di registrare immagini con l’auto in movimento, senza per questo distrarre il conducente. In casa BMW sostengono che sia ideale non solo per realizzare video da conservare (panorami, città, luoghi nuovi) ma anche per l’eventuale ricostruzione di un incidente stradale (il sistema memorizza i 20 secondi prima e dopo l’impatto).