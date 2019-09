BMW i Hydrogen Next, look dell'X5 ma il cuore è a idrogeno con le fuel cell

FRANCOFORTE Lo stile è indubbiamente quello della X5, ma il «cuore» è completamente diverso e rappresenta lo frontiera più avanzata dell'evoluzione Bmw verso una mobilità realmente a emissioni zero. Una missione che la concept car svelata a Francoforte evidenzia già nel nome – Bmw i Hydrogen Next – rivelatore di tutti i principali contenuti.

Next è infatti il termine, coniato in occasione dei festeggiamenti del centenario del costruttore bavarese celebrato nel 2016, che caratterizza tutto ciò che in Bmw è proiettato verso il secondo secolo della sua storia; la i identifica i modelli equipaggiati con i più evoluti sistemi di propulsione alternativa, una famiglia già presente sul mercato con la city car i3 e con la i8 coupé e destinata a importanti ampliamenti; Hydrogen, infine, significa che grazie all'impiego delle fuel cell (in italiano, celle o pile a combustibile) l'energia elettrica che alimenta il motore viene prodotta a bordo dalla combinazione tra l'idrogeno e l'ossigeno presente nell'aria con un processo a inquinamento zero, visto che libera nell'atmosfera soltanto dell'acqua.



Una tecnologia in cui il gruppo tedesco è stato pioniere – personalmente ricordiamo di avere già guidato una Serie 7 a idrogeno nel 2007 – ma che sembrava caduta nel dimenticatoio. Salvo tornare alla ribalta negli ultimi tempi, soprattutto per la spinta dei costruttori giapponesi e coreani, oltre naturalmente a Bmw che per condividere risorse e costi di questa nuova fase di sviluppo si è non a caso alleata, fin dal 2013, con Toyota.

Dopo avere messo si strada nel 2015 i primi prototipi di Fcev (Fuel cell electric vehicles) basati sulla Serie 5 Gran Turismo, il gruppo di Monaco ha portato a Francoforte il concept che offre un esauriente assaggio – estetico e tecnologico – di come sarà prima Bmw fuel cell destinata a essere prodotta in piccola serie a partire dal 2022, per poi passare alla commercializzazione su larga scala non prima del 2025.

La grande fiducia nutrita entrambi i partner in questa tecnologia si fonda su convinzioni ben precise, tra le quali non è secondaria in Bmw la possibilità di integrarla in una vettura dinamica come la X5, il cui esemplare esposto al Salone si caratterizza per alcune modifiche estetiche che ne evidenziano al di là di ogni dubbio l'appartenenza alla famiglia «i». Per i resto – sostengono a Monaco – i veicoli a fuel cell offrono sensazioni di guida identiche alle vetture convenzionali, il pieno di idrogeno richiede meno di 4 minuti, come un motore a benzina o a gasolio rispetto al quale garantisce un'autonomia analoga e dipendente solo in minima parte – a differenza delle elettriche pure – dalle condizioni climatiche.