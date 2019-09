BMW Serie 1, arriva la 3^ generazione: più aggressiva e accattivante. Ora la trazione è anteriore

FRANCOFORTE - Per Massimiliano di Silvestre, nuovo presidente – è in carica dal 1° agosto – di Bmw Italia, la nuova Serie 1, che a Francoforte ha celebrato il suo debutto in un salone internazionale, è un modello davvero strategico. Proprio il settore delle vetture compatte, che per la marca bavarese valgono nel nostro Paese il 60% delle vendite, è stato infatti responsabile del leggero arretramento registrato dal brand nei primi 8 mesi del 2019 (-1,63% sullo stesso periodo dell'anno precedente) e propiziato dal contemporaneo runout sia sia Serie 1, sia della «pari stazza» X1, anch'essa esibita a Francoforte fresca del recente restyling.

Dopo quasi 2, milioni di esemplari venduti finora, la Serie 1 celebra l'arrivo della terza generazione con una novità significativa: tiene infatti a battesimo la nuova architettura Bmw a trazione anteriore, rivestendola con una carrozzeria dalle linee eleganti e aggressive, allineate al nuovo e più incisivo linguaggio stilistico del marchio, mentre sul piano dinamico promette sensazioni mai offerte prima dalle vetture a trazione anteriore.

Disponibile solo con carrozzeria e 5 porte, e accorciata di 5 mm a 4,319 mm (ma più larga di 34 mm e più alta di 13), la nuova Serie 1 affida le proprie perfomance a una gamma composta da cinque motori – tre turbodiesel e due a benzina – le cui potenze spaziano dai 116 cv della 116d ai 306 della super sportiva M135i xDrive, spinta del 4 cilindri più potente del gruppo bavarese.

A seconda delle motorizzazioni, i cambi possono essere del tipo manuale a 6 marce, Steptronic doppia frizione a 7 e Steptronic a 8 rapporti, mentre la trazione integrale xDrive è disponibile, oltre che sulla top di gamma M135i, anche sulla 120i xDrive.

Di categoria superiore sono i sistemi di assistenza alla guida di serie – come la frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni e il monitoraggio attivo del mantenimento della corsia di marcia, attivo tra 70 e 210 km all'ora – e opzionali come il Cruise control attivo che opera fino a 160 km orari ed è disponibile per le vetture con cambio automatico. Il sistema di navigazione connesso e il Bmw Digital Personal Assistant al debutto su una compatta concorrono a definire l'identikit di un'auto che sul piano della connettività, dell'infomobilità e dell'assistenza alla guida ha poco da invidiare alle «sorelle maggiori».