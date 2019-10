Nuova Audi A6 Allroad: potente come una sportiva, inarrestabile come un Suv

PORTO PICCOLO – Potente come una sportiva e alta da terra come un Suv, la nuova Audi A6 Allroad arriva sul mercato con le sospensioni pneumatiche adattive di serie e con un listino che include lo stesso biturbo diesel della S7 da 349 cavalli e 700 Nm di coppia. Anche per questo la casa dei Quattro Anelli la definisce una “vettura totale”. È un modello che non si lascia impressionare dal fuoristrada grazie anche ai suoi 60 millimetri di escursione: lo spazio libero dal suo suolo è compreso tra i 12,4 (quando si viaggia oltre i 120 orari) e 18,4 centimetri (quando si è impegnati nell'offroad).

La sola cosa che può veramente spaventare chi la guida sono gli autovelox. Perché la A6 Allroad invita ad andare: non soltanto a lungo (fino a 970 chilometri di autonomia dichiarata), ma anche veloce. Troppo veloce per certi limiti così restrittivi. È una vettura che trasuda sicurezza, anche grazie anche all'armamentario tecnologico che comprende anche l'assistente alla discesa che controlla la velocità su pendenze tra il 6 ed il 60%. Ai clienti piacerebbe verosimilmente non dover mettere mano al portafoglio per disporre di qualche equipaggiamento in più. Il modello meno costoso è a listino a 67.550 euro, ma per arrivare ai 117.500 euro della versione meglio accessoriata messa a disposizione nel test drive tra Italia e Slovenia non ci vuole molto.

Al debutto, sotto il cofano monta solo motori sovralimentati a sei cilindri a gasolio da 3.0 litri: da 231, 286 e 349 cavalli (tra i 520 ed i 700 Nm di coppia). Sono tutte unità mild hybrid a 48 Volt che consentono di ridurre i consumi fino ad un massimo di 0,4 litri ogni 100 chilometri. Entro la fine dell'anno arriverà anche lo sportivissimo turbo benzina Tfsi S da 340 cavalli, destinato peraltro ad un ruolo di scarso rilievo (1%). Il Tdi intermedio dovrebbe incidere da solo per il 70% sui volumi. La variante Allroad, una delle tre della gamma A6 (sedan e avant le altre due, cioè berlina e familiare), contribuisce sulle vendite attorno al 10%.

Il modello, che quest'anno compie vent'anni e che in Italia è stato venduto in 10.500 unità dal 2005 in poi, si distingue per le barre al tetto, per le classiche lamelle anteriori verticali (quelle che caratterizzano i Suv) e per le ancora più tradizionale protezioni sottoscocca. La quarta generazione dispone di un passo allungato di 2 centimetri (4,95 metri di lunghezza totale) e vanta una impressionante capacità di traino (frenato) di 2,5 tonnellate. Ha consumi che nella migliore delle configurazioni scendono a 7,4 litri (difficili da avvicinare guidando questa macchina come merita) ed ha la trazione integrale quattro di serie. Con il differenziale centrale autobloccante (quello sportivo è a richiesta) la spinta viene dirottata fino al 70% sull'asse anteriore e fino all'85% si quello anteriore. La gamma è abbinata alla trasmissione automatica tiptronic a otto rapporti.