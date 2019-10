Porsche, ecco la Taycan. Investimento da sei miliardi di euro nell'elettrico

Il futuro Porsche, in fatto di motori, è fatto di tre tecnologie ben precise: propulsori a benzina altamente emozionali, motori ibridi plug-in oppure completamente elettrici. L'ha detto senza mezzi termini Oliver Blume, il capo del marchio Porsche al Salone di Francoforte. E se qualcuno avesse avuto dubbi, sarebbe bastato osservare lo stand della casa. Oltre alla protagonista, la nuova Taycan, l'ammiraglia sportiva completamente elettrica, c'erano tre versioni ibride della Cayenne, una Macan Turbo e le due 911 Carrera coupé e cabriolet con motore boxer 3 litri da 385 cv. Nessuna traccia ovviamente di versioni diesel, propulsore cui si deve la maggioranza di vendite di Cayenne e Macan in Italia.

6 MILIARDI D'INVESTIMENTO

È un segno preciso: la transizione è stata decisa. Porsche sta investendo 6 miliardi di euro da qui al 2022 nella mobilità elettrica e il diesel è in fase di abbandono. È una scommessa forte quella di Porsche di convincere i suoi clienti più sportivi a dividersi fra il fascino senza tempo della 911 e del suo motore 6 cilindri turbo benzina e l'appeal della nuova supersportiva elettrica. Per convincere i porschisti a passare al brivido elettrico della Taycan, il costruttore tedesco ha fatto ricorso allo stato dell'arte della tecnologia e non ha lesinato a spese. Soltanto nella fabbrica di Zuffenhausen dove verrà costruita sono stati spesi 700 milioni di euro per ampliare le linee dove tutti gli spostamenti dei materiali per costruirla sono automatizzati, tanto che Porsche parla di modalità fabbrica 4.0.

Il design della Taycan è davvero mozzafiato: avanti ci sono i quattro simbolici fari a led singoli, dietro la fanaleria a tutta larghezza richiama lo stile Porsche. La Taycan è una grande coupé 4 porte e 4 posti lunga quasi 4,96 metri, meno di 10 cm più corta della Panamera. Ma non appare così massiccia perché molto affusolata tanto che ha un Cx di appena 0,22. A Francoforte la Taycan ha calamitato tutte le attenzioni perché sulla carta è l'elettrica più potente in assoluto omologata per le strade. I suoi due motori elettrici (uno per asse ruota) generano 625 cv. Che nella modalità launch control diventano 680 cv per la Turbo e addirittura 761 cv per la Turbo S. Il valore di coppia massima erogato supera i mille Nm. E ha già scatenato la gelosia della Tesla, che ha subito realizzato una versione trimotore della S per battere il record che la Taycan ha stabilito al Nurburgring.

A differenza di tutte le altre auto elettriche, la Taycan non ha una trasmissione a singola marcia avanti ma un vero cambio a due velocità: un rapporto corto per sfruttare meglio lo spunto in accelerazione e una marcia lunga per la velocità massima. Le prestazioni sono incredibili: da 0 a 100 km/h in appena 2,8 e in meno di 10 è già a duecento all'ora. La velocità massima è di 260 km/h. L'autonomia arriva a 450 km grazie alle batterie sotto al pianale da 93,4 kWh che, secondo Porsche, potranno assorbire grazie all'impianto di voltaggio a 800 volt ben 270 kWh tutti assieme. Significa, se trovate una colonnina così potente (in Italia sono soltanto due) un rabbocco di 5 minuti di energia per percorrere 100 km.