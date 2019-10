Puma, grinta e agilità. Il crossover compatto secondo Ford: design dinamico, tanto spazio e un pieno di tecnologia

FRANCOFORTE - Il nome si sposa alla perfezione con la linea di quest’auto. Proprio come l’animale da cui prende il nome, la Ford Puma sembra un agile felino che si raccoglie su se stesso pronto a slanciarsi sulla preda. Puma è un nome caro a Ford fin da quando identificava una compatta coupé di metà anni ‘90 che ebbe un certo successo. Oggi invece, che vanno di moda i Suv, Ford rispolvera il nome per un modello trasversale davvero originale. Nel design e nell’ergonomia. Una delle novità più interessanti del salone di Francoforte.

«Abbiamo immaginato fin dal primo giorno un veicolo che fosse immediatamente riconoscibile», ha spiegato il direttore del design Ford, George Saridakis «e perciò abbiamo creato un crossover compatto, diverso da qualsiasi altra automobile». Crossover – “incrocio” in inglese - è la parola magica che identifica il genere di vettura di cui fa parte la Ford Puma.



Un po’ sport utility e un po’ coupé, con le dimensioni di una utilitaria ma la versatilità interna di una station wagon; insomma, prende il meglio dai vari generi di auto senza incamerarne i lati negativi. È lunga 419 centimetri, 15 più della Fiesta e 19 meno della Focus. Di quest’ultima riprende la calandra e il muso largo ed aggressivo; della Fiesta la compattezza che la rende agile nel traffico cittadino. Il look aggressivo, merito della linea sinuosa con la coda alta è rafforzata dalla presenza di cerchi di grosso diametro. Ma a parte il design seducente, la Puma rappresenta una pietra miliare nel mondo delle vetture di questo segmento per i suoi contenuti sia tecnici che pratici.

Alcuni esempi sono la ricarica wireless per gli smartphone, i sedili provvisti di massaggio lombare e molti sistemi di assistenza alla guida inediti per questa categoria di compatte: come il cruise control adattivo, l’avviso di cambio corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, l’avviso di angolo cieco e il parcheggio assistito.

La Puma stupisce anche per alcune versatili soluzioni studiate per aumentare lo spazio di carico in ogni situazione. Il baule in particolare, oltre ad avere una cubatura record per la categoria (456 litri) prevede anche il MegaBox, ovvero un pozzetto sotto al ripiano di carico di dimensione quasi cubica (76x 75 cm) talmente profondo che può alloggiare in verticale oggetti ingombranti alti fino a 115 cm. La curiosità è il MegaBox è rivestito di materiale impermeabile, utile per riporre oggetti bagnati dopo un week end ed è provvisto persino di un tappo sul fondo per scolare l’acqua, proprio come lo scarico di un lavandino!





La Puma arriverà a gennaio 2020 in tre versioni (Titanium, Titanium X e ST) con prezzi a partire da 22.750 euro monterà i motori 1.0 Ecoboost 3 cilindri da 125 e 155 cavalli. Ma sarà anche la prima Ford di piccola taglia ad essere elettrificata con sistema mild hybrid. Si tratta dell’ibrido “leggero”, quello che non prevede un completo motore elettrico in parallelo col termico, ma un generatore/starter collegato mediante cinghia al motore.

Il mild hybrid recupera energia cinetica dalle frenate convertendola in energia elettrica immagazzinata in una batteria al litio. Con questa, non solo alimenta i servizi elettrici di bordo, ma fornisce anche una potenza extra fino a 11,5 kW al motore termico il cui beneficio si sentirà nelle fasi di accelerazione e ripresa. La differenza rispetto a un ibrido “vero” o plug-in, è che il mild hybrid non è in grado di marciare in sola modalità elettrica, ma la semplicità del sistema a fronte di un costo irrisorio (le versioni mild hybrid costeranno appena 500 euro più delle normali) darà ai clienti della Puma Hybrid il grande vantaggio di rientrare nelle agevolazioni nella circolazione urbana che le amministrazioni riservano alle vetture elettrificate. Un plus che in città vale più di qualche euro di carburante risparmiato.