Q5 Phev, l'Audi alla spina. Percorre fino a 45 km al litro ma ha cavalleria da vendere

TORINO - L’offensiva delle spine è iniziata in casa Audi, ma non è detto che la batteria sfratti completamente il serbatoio. Dopo il suv elettrico E-tron è infatti il turno della Q5 in versione ibrida plug-in che arriva insieme ad una nutrita squadra con lo stemma dei Quattro Anelli, tutte dotate di due sportellini per il rifornimento: uno per la benzina e l’altro per l’energia elettrica. L’antesignana era stata nel 2013 l’A3 E-tron, denominazione riservata allora a tutti i modelli elettrificati, compresa la R18 che dominava con il diesel la 24 Ore di Le Mans, mentre già nel 2010 era pronta una Q5 ibrida (senza plug-in) che però fu congelata all’ultimo momento. I tempi sono decisamente cambiati: ci sono i 95 g/km di CO2 imposti dall’Unione Europea, una sensibilità per l’ambiente cresciuta, limitazioni al traffico che, per quanto a volte insensate quanto ideologiche, sono sempre più frequenti, e soprattutto un mercato che recepisce con favore l’ibrido per tutti i tipi di automobili. Le plug-in di Audi oggi si chiamano “e” e la Q5 si propone in due versioni: la 50 TFSI e e la 55 TFSI e.



La prima ha 367 cv e 500 Nm e la seconda ha 299 cv e 450 Nm, potenze e coppie che autorizzano una caratterizzazione sportiva: non a caso le nuove arrivate si riconoscono dal pacchetto S Line e da un paraurti posteriore dotato di una cornice metallica che simula l’esistenza di due coppie di terminali di scarico. In realtà la parte elettromeccanica è la stessa e il sistema è composto da un 2 litri a benzina da 252 cv e 370 Nm accoppiato a un elettrico da 105 kW e 350 Nm integrato nel cambio a doppia frizione a 7 rapporti. La batteria da 14,1 kWh è dotata di un caricatore a 7,4 kW così da permettere la ricarica completa in 7 ore da una normale presa domestica o in 2 ore e mezza da una wallbox o presso una delle 110mila colonnine pubbliche che accettano la tessera dell’Audi E-Tron Charging, un servizio che permette di pagare la stessa tariffa presso operatori diversi.

Tramite smartphone, si può controllare a distanza il processo di ricarica e programmare la climatizzazione. Il sistema recupera energia con decelerazioni fino a 0,2 G e fino a 80 kW.