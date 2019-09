Volkwagen ID.3, già 30mila ordini. Anteprima del primo modello full electric al Salone Francoforte

FRANCOFORTE - A pochi giorni dall’apertura del Salone di Francoforte, la Volkswagen ha già ricevuto oltre 30.000 prenotazioni per la ID.3. Molti tra coloro che l’hanno prenotata vivono in Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito. In aggiunta, oltre 100.000 fan della ID. si sono registrati alla newsletter con cui la Volkswagen fornisce aggiornamenti regolari sulla nuova gamma totalmente elettrica ID. e sui temi legati alla mobilità elettrica. La Volkswagen presenterà la ID.3 in anteprima mondiale a Francoforte la prossima settimana. «Prima dell’IAA, abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo di 30.000 prenotazioni per la ID.3 1ST. Questo successo dimostra che la ID.3 arriva nel momento giusto. Sempre più persone vogliono passare alla mobilità elettrica» ha precisato Jurgen Stackmann, membro del Consiglio d’Amministrazione della marca Volkswagen responsabile per Vendite, Marketing e Post-vendita.



Da maggio di quest’anno, potenziali clienti in Europa hanno potuto effettuare una prenotazione non vincolante per uno slot di produzione dell’edizione limitata di lancio della ID.3, tramite il deposito di 1.000 euro. Con la ID.3, si apre una nuova era per la Volkswagen. Si tratta del primo modello di una intera gamma di vetture a trazione totalmente elettrica che la marca introdurrà per rendere la mobilità elettrica attraente e sostenibile per tante persone. Il prezzo di partenza in Italia per la versione d’ingresso della ID.3 sarà inferiore a 30.000 euro, mentre quello della ID.3 1ST sarà inferiore a 40.000 euro, cui andranno sottratti eventuali contributi statali e locali ove presenti. La ID.3 1ST ha un’autonomia fino a 420 km (WLTP). La ID.3 sarà il primo modello a debuttare con il nuovo logo della marca. La produzione del modello inizierà a novembre nella fabbrica di Zwickau. Le prime vetture verranno consegnate ai Clienti la prossima estate.



Con la ID.3, la Volkswagen lancia la più grande offensiva elettrica dell’industria automobilistica a livello globale. Solo nei prossimi tre anni, è previsto l’avvio della produzione di 33 modelli MEB delle marche di grande serie del Gruppo Volkswagen. «L’avvio della produzione della ID.3 a novembre aprirà una nuova era per la Volkswagen, come è stato con il Maggiolino e la Golf. La nostra conversione procede secondo i tempi stabiliti. I primi 400 esemplari di pre-serie della ID.3 stanno già effettuando test su strada in tutta Europa. Con la ID.3, Zwickau diventerà un sito pionieristico per la mobilità elettrica» ha sottolineato Thomas Ulbrich, membro del Consiglio d’Amministrazione della marca Volkswagen responsabile per la Mobilità Elettrica.