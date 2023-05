Cupra Tavascan, l'anteprima mondiale del Suv elettrico. L'ammiraglia del marchio spagnolo alto di gamma

BERLINO – La triangolazione industriale che nel 2024 condurrà al debutto della Cupra Tavascan, il primo Suv elettrico del marchio spagnolo alto di gamma, ha Berlino, Barcellona e Anhui come apici. La vettura è stata presentata oggi nella capitale tedesca alla vigilia del doppio appuntamento con la Formula E (sabato e domenica) sulla pista dell'ex scalo internazionale di Tempelhof, è stata disegnata e sviluppata in Catalogna e verrà prodotta in Cina. Wayne Griffiths, il Ceo del costruttore iberico del gruppo Volkswagen, ha trovato riduttivo esibirla come una semplice vettura: «Non è solo un'auto, ma un'attitudine al futuro», ha dichiarato.

Il nuovo modello, il secondo completamente a zero emissioni di Cupra dopo la Born, incarna anche le ambizioni del marchio ramato, che sono quelle di crescere a livello globale: Griffiths pensa anche agli Stati Uniti. Per la Tavascan è già stato fissato un obiettivo di 70.000 unità l'anno, equivalenti a poco meno della metà di tutte le Cupra immatricolate lo scorso anno. Il suv a tetto spiovente ha un design giovane e sportivo, che caratterizza il marchio e che ne ha decretato l'impressionante ascesa. Per i prezzi ci vorrà ancora tempo e per il momento sono stati resi disponibili alcuni dati tecnici. Come l'autonomia attorno ai 550 chilometri con la batteria da 77 kWh netti. O come lo spunto di 5,6 secondi da 0 a 100 km/h per la variante al alte prestazioni e a trazione integrale, la VZ.

La potenza di questa declinazione – equipaggiata con un motore da 109 cavalli all'anteriore e quello nuovo del gruppo da 285 al posteriore, con coppie rispettivamente di 134 e 545 Nm – arriva a 340 Cv. Sulla variante a trazione posteriore Cupra monta la sola unità più potente, che è la stessa che Volkswagen ha deciso di proporre sulla propria nuova ammiraglia a zero emissioni, la ID.7, anticipata lunedì a Berlino e in contemporanea anche negli Stati Uniti e in Cina. Le proporzioni della Tavascan sembrano “ideali” per il mercato del Vecchio Continente: il passo di poco meno di 2,77 metri è stato ricavato su una delle declinazioni della piattaforma Meb su una vettura che ne misura 4,644. L'altezza è inferiore ai 160 centimetri.

Il Suv coupé è uno dei tre nuovi modelli elettrificati annunciati da Cupra già lo scorso anno e presentati come i “nuovi eroi”: con la compatta Urban Rebel condivide la trazione a zero emissioni, mentre con la Terramar – che sarà l'ultima nuova auto del marchio con alimentazione termica (seppur plug-in) - l'impostazione da Suv. Il costruttore ha previsto 6 modalità di guida, una delle quali, la Traction, esclusiva per la declinazione a trazione integrale. Le altre sono Range, Comfort, Performance, Cupra e Individual. Oltre che per le linee, la nuova elettrica si distingue anche per le tinte degli esterni, una delle quali, il Century Bronze Matt, arriverà dopo il lancio. Con la ID.7 la Tavascana condivide anche il nuovo sistema e avanzato sistema di infoainment sviluppato attorno allo schermo centrale da 15''.