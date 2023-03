Ecco una belva accessibile, la Model S di Tesla è Plaid

Fuori ha l’aspetto di una normale berlina premium di quasi 5 metri. Dentro, a guardarla con attenzione, assume le sembianze di un’astronave, con un volante a forma di cloche e uno schermo centrale trasversale da 17 pollici. In movimento si traduce in un vero e proprio fulmine: è capace di scattare da 0-100 in appena 2 secondi, quasi come una monoposto di Formula 1, nonostante un peso di oltre 2 tonnellate. Si chiama Tesla Model S Plaid ed è l’ultima invenzione di Elon Musk. Costa 140.000 euro ed è spinta da motori da ben 1.020 cavalli, una delle auto stradali di serie più potenti del mondo (la Ferrari SF90, per intenderci, ne ha mille). Parliamo ovviamente di una propulsione completamente elettrica, il che spiega ancora meglio il livello di queste performance. Sì, perché – come è noto – la coppia motrice di un’auto elettrica viene scaricata a terra in modo istantaneo, fulmineo è il caso di dire, regalando accelerazioni impressionanti. La vettura prevede tre mappature di guida: Comfort, Sport e Plaid, con quest’ultima che trasforma la berlina in una vera “bestia”. La sua autonomia si attesta intorno ai 500 chilometri reali, mentre la sua potenziale velocità massima (se non fosse autolimitata) potrebbe superare i 320 km/h. Risultati, questi, ottenuti anche grazie a un coefficiente aerodinamico (cx) di soli 0,208.