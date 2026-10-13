Dopo Genova, scatta il piano: una rete di saloni patrocinati da Confindustria nautica. Si parte con lo SNIM di Brindisi

In occasione del recente Salone di Genova è stato presentato il calendario dei saloni nautici patrocinati da Confindustria nautica in programma tra la fine dell’anno in corso e il 2027. Un calendario concentrato prevalentemente nel Sud, ovvero in quella parte del territorio nazionale che genera il 34% del valore aggiunto e quasi il 40% dell’occupazione nell’economia del mare. Dall’incontro è emersa una volta di più l’esigenza di fare sistema per crescere non solo in Italia ma anche sui mercati internazionali: una priorità non solo per le aziende che producono barche, ma anche per i territori, che in molti casi lamentano ritardi e mancanze nella portualità turistica.

Marco Monsurrò, vicepresidente di Confindustria Nautica, sottolinea il valore strategico dei saloni regionali e la necessità di rafforzare la collaborazione: “I saloni territoriali hanno una rilevanza strategica per la nautica perché portano l’offerta ancora più vicino alla domanda e trasformano l’interesse in opportunità concrete di business” dice il numero 2 del vertice confindustriale. E aggiunge: “Con il Salone nautico internazionale a Genova come appuntamento di riferimento nazionale vogliamo promuovere e sostenere una rete di saloni capaci di valorizzare i diversi territori”.

Hanno manifestato apprezzamento vari operatori del settore presenti a Genova con programmi e ambizioni rinnovate. Tra questi Giuseppe Meo, organizzatore dello SNIM (Salone Nautico Internazionale Mediterraneo), manifestazione fieristica in calendario dal 22 al 26 ottobre nel porto turistico di Brindisi. “Il Sud ha cantieri, imprese e competenze che devono poter crescere e competere sui mercati internazionali, occorre fare sistema investendo nella portualità turistica, nell’innovazione e nella formazione, aiutando le aziende a superare gli ostacoli e i costi che rendono più difficile partecipare alle grandi manifestazioni del settore”, ha affermato Meo.

Soffermandosi sulla realtà della Puglia, sono stati ricordati i dati relativi alla regione: “Secondo il rapporto della Nautica in cifre di Confindustria Nautica – ha detto l’imprenditore pugliese - la nostra regione conta 69 infrastrutture portuali e oltre 11.000 posti barca. Sul fronte internazionale, nel 2025 le esportazioni italiane di imbarcazioni da diporto hanno raggiunto 4,39 miliardi di euro, in crescita del 2,6%. Un mercato nel quale lo SNIM punta a rafforzare la presenza delle imprese meridionali”.

“Il rapporto nazionale sull’economia del mare 2026, a cura del Centro Studi Tagliacarne–Unioncamere e OsserMare – ha aggiunto ancora Meo – conferma peraltro il ruolo centrale del Mezzogiorno nell’economia del mare. Genera il 34,2% del valore aggiunto diretto nazionale del comparto, pari a circa 27 miliardi di euro, e concentra il 39,9% dell’occupazione”.

Quanto alle novità previste per l’edizione 2026 dello SNIM, l’organizzatore del salone brindisino ha ricordato che nel programma è previsto il primo Forum delle imprese nautiche del Mezzogiorno, in programma venerdì 23 ottobre. Il confronto – è stato anticipato - coinvolgerà le aziende di Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia assieme a Confindustria Nautica.

In conclusione l’organizzatore del salone pugliese ha ribadito la volontà di fare dello SNIM “un luogo di confronto sulle esigenze delle imprese e sulle soluzioni da costruire insieme. Il rapporto con l’associazione confindustriale - ha aggiunto Meo - serve a portare le istanze degli operatori meridionali nel dibattito nazionale. Da Genova a Brindisi, l’obiettivo comune è rafforzare una filiera capace di attrarre investimenti, creare lavoro qualificato e valorizzare il ruolo della Puglia e del Mezzogiorno nella nautica italiana e internazionale”.

Qui di seguito il calendario dei saloni patrocinati da Confindustria nautica, in programma tra la fine del 2026 e il 2027.

22-26 ottobre – SNIM a Brindisi.

29 ottobre–1 novembre 2026 - Seacily a Castellammare del Golfo (Trapani).

6–11 novembre 2026 - Salerno Boat Show a Marina d’Arechi (Salerno).

12–14 e 19-21 marzo 2027 - Salone Nautico del Mediterraneo a Catania.

2-4 e 9-11 aprile 2027 - Boat Days Civitavecchia.

23-24-25 aprile 2027 – Sottocosta - Salone Nautico del Medio Adriatico a Pescara.

29 maggio-6 giugno 2027 - Sardinia Boat Show a Porto Vecchio Olbia.