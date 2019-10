Fuoribordo Honda: a Genova aggiornamenti importanti. Assistenza alla navigazione e manovrabilità al top

GENOVA - Honda Marine, la costola del colosso giapponese dell’auto e delle moto che si occupa della produzione e commercializzazione di motori fuoribordo per la nautica, è presente al Salone di Genova con aggiornamenti di gamma dedicati all’affinamento della tecnologia (in particolare migliorano i sistemi di assistenza alla navigazione e alla manovrabilità), alle colorazioni esterne dei propulsori e al rafforzamento delle partnership con Ranieri e Highfiled.

La gamma V6 si completa dunque con il sistema Drive By Wire iST (intelligent Shift and Throttle), che consente una gestione comoda, completa e ottimale delle installazioni in un’unica interfaccia utente attraverso il plug & play dei componenti Honda Marine o di altri dispositivi come il comando Joystick Optimus 360.

Tutte le potenzialità di questo sistema si mostrano al meglio nei casi in cui sono montati a poppa due, tre o addirittura 4 motori fuoribordo. Grazie al controllo elettronico e sincronizzato di acceleratore e trim tramite un unico interruttore posto sulla leva in console, le installazioni multi motore non compromettono la regolazione contemporanea dei motori stessi. È possibile, in ogni caso, effettuare il set-up ottimale del trim di ogni singolo motore.

Secondo le informazioni fornite dalla Casa “notevole è la semplicità di utilizzo e massimo è il controllo, tutto in sicurezza grazie alla presenza della rete H-CAN e NMEA 2000 che, mediante il back up reciproco, garantisce il funzionamento del sistema e protegge da eventuali malfunzionamenti del sistema DBW”. La rete NMEA 2000 garantisce infatti la corretta gestione della rete stessa e delle comunicazioni attraverso un’architettura aperta e compatibile. I motori, inoltre, sono dotati di “Tilt limiter” per il controllo di corsa dell’inclinazione. E non manca l’antifurto “Immobilizer”.

Sui motori Honda DBW iST può essere ora applicato il joystick Optimus 360 prodotto da Teleflex e distribuito in Italia da Indemar. Completamente compatibile con il sistema DBW iST, rappresenta una nuova dimensione di controllo e manovrabilità. L’utilizzo del joystick Optimus 360 viene definito dai tecnici “altamente intuitivo”. Appare scontato, dunque, che il suo impiego permetta una semplicità e precisione di manovra eccezionali. Secondo le anticipazioni della Casa, “l’accelerazione progressiva e sensibile ne fa un’estensione naturale della mano del pilota, facendo in modo che le manovre di uscita ed entrata da un molo, anche quelle più difficili, si rivelino un gioco da ragazzi”.

Grazie al sistema EPS viene data per scontata anche la facilità di virata in spazi stretti, mentre il sistema di ancoraggio GPS SeaStation, integrato con il sistema SeaStar Solution, permette di effettuare un ancoraggio automatico. Optimus 360 si combina anche con l’innovativo pilota automatico SeaWays, garanzia di navigazione rilassante in mare aperto. Anche l’installazione è notevolmente semplificata e avviene attraverso 2 soli cavi CAN bus dalla centralina PCM al timone in console.

Le novità estetiche riguardano le nuove colorazioni. Per andare incontro ai gusti dei clienti, sulla gamma V6 Drive by Wire di Honda diventa disponibile il colore bianco (con logo Honda nero), peraltro già presente in altri mercati. La livrea Sporty White, invece, è una colorazione inedita tutta italiana che si pone l’obiettivo di sottolineare il DNA Racing e di esaltare le prestazioni e il design dei potenti propulsori a 6 cilindri.

E veniamo alle partnership. Come è noto Honda ha affidato da tempo la realizzazione dei battelli della gamma 4XC Design al cantiere Ranieri, solida realtà calabrese specializzata in gommoni e barche in vetroresina. Ora la collaborazione si rafforza attraverso l’introduzione di due nuovi elementi: una 26SD che si posiziona come top di gamma dei modelli Sundeck della linea 4XC Design, progettata e realizzata in esclusiva per i fuoribordo Honda Marine, ed il piccolo HR550CC, gommone dalla linea elegante, comodo e completo nelle dotazioni, nato per essere equipaggiato con il BF 40E, best seller tra i fuoribordo senza obbligo di patente, e dunque ideale per un diporto facile, divertente e alla portata di tutti.

A Genova viene annunciato da Honda anche il consolidamento, a livello europeo, della boat alliance con il marchio Highfield, leader nel settore dei gommoni tecnici con chiglia in alluminio, materiale che consente di alleggerire notevolmente lo scafo, di guadagnare in velocità e di contribuire alla riduzione dei consumi, oltre che garantire un’elevata resistenza alla corrosione.

Per la stagione 2020 sono previsti dunque 6 modelli Highfield prodotti in esclusiva per Honda Marine e destinati non necessariamente al diporto. Le misure previste vanno dai 4,6 mt ai 7,60 metri e non sono escluse personalizzazioni in base alle necessità del cliente.