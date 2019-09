A Genova Yamaha protagonista su tutti i fronti. Motori elettrici, moto d’acqua e fuoribordo hi-tech

GENOVA - Dalla famiglia XTO cresciuta con il nuovo XF375 all’anteprima delle moto d’acqua WaveRunner 2020, passando per i nuovi motori elettrici: il Salone di Genova ha offerto l’occasione per vedere (e provare in acqua) importanti novità di Yamaha, colosso giapponese sulla scena della nautica da oltre 60 anni, con risultati commerciali da autentica leadership (nel mondo 4 persone su 10 scelgono Yamaha).

Sulla scia di quanto fatto con il potente fuoribordo da 425 cv della famiglia XTO, a Genova è stato presentato, in anteprima per l’Italia, il nuovo XF375, che risponde alle esigenze di un range sempre più ampio di imbarcazioni, dato il crescente interesse dimostrato dagli armatori di maxi-rib e barche di grandi dimensioni per questo tipo di motori.

Come il 425 hp, anche il modello da 375 cavalli può vantare il top della tecnologia Yamaha ed è dotato di iniezione diretta e di sistema sterzante elettrico completamente integrato. A Genova una coppia di XF375 è stata montata a bordo di un Tempest 38 di Capelli, cantiere con il quale Yamaha vanta un accordo di collaborazione che prevede la commercializzazione con la formula del package.

Altre novità annunciate a Genova riguardano i fuoribordo F225, F250 e F300, ora disponibili, a richiesta, con il nuovo gambo E, in alternativa al gambo U e X. E’ stato svelato inoltre un nuovo look per la calandra dell’F300, ora disponibile anche in versione bianca, già molto apprezzata sul potente XF425. Questa colorazione entra quindi ufficialmente in gamma anche per la motorizzazione da 300 cavalli: per entrambi i motori sarà disponibile con un sovrapprezzo a partire da 1.500 euro (IVA inclusa) per singolo motore.

Ma la novità Yamaha forse più interessante riguarda i piccoli motori elettrici, autentici gioiellini hi-tech in grado di assicurare una navigazione 100% green. Denominati M32, MX18 e MS Saltwater, vantano l’innovativa tecnologia del Digital MaximizerTM, un sistema introdotto per ottimizzare il livello della batteria, assicurandone un funzionamento fino a cinque volte superiore con una sola carica. I tre mini motori elettrici Yamaha entrano a far parte della gamma a zero emissioni della casa giapponese, proponendosi sia per le navigazioni in acque dolci, sia in mare. Il discorso riguarda in particolare il modello MS20 Saltwater, che pesa soltanto 20,4 kg e assicura potenza e manovrabilità adeguate per muoversi a bordo di un piccolo tender: l’ideale per aggirare i divieti di navigazione nelle aree marine protette. I prezzi dei tre nuovi motorini elettrici variano da un minimo di 420 a un massimo di 780 euro (Iva compresa).

Ma Yamaha, come è noto, non produce soltanto motori fuoribordo: è anzi protagonista assoluta anche nella produzione di moto d’acqua, e ha colto l’occasione del Salone di Genova per presentare al grande pubblico (dopo l’anteprima dell’agosto scorso) due modelli della gamma WaveRunner, ora con nuovi colori e grafiche inconfondibili, che saranno disponibili nella stagione 2020.

La EX Deluxe e la FX Cruiser HO hanno conquistato la scena del Salone ligure. “La EX Deluxe – assicura la Casa – si guadagna il posto d’onore nella gamma Yamaha essendo agile, versatile, divertente da guidare e capace di regalare puro divertimento”. A sostegno della tesi, un dato oggettivo: la tecnologia Ride2, un sistema di controllo intuitivo e semplice da utilizzare che ha rivoluzionato le abitudini di guida nel mondo delle moto d’acqua.

La FX Cruiser HO offre un ulteriore salto in avanti in termini di qualità e prestazioni. Questo modello si basa infatti su uno scafo leggero costruito in NanoXcel, è dotato di un potente motore HO da 1.812 cc, ed è dotato del rivoluzionario sistema RiDE per ottimizzare quello che in Yamaha definiscono il “controllo intuitivo dello scafo”. Ma i suoi plus non finiscono qui: straordinari sistemi di accelerazione e trim elettronici, controllo della trazione in retromarcia, sistema di sicurezza a distanza, sterzo regolabile, piattaforma di poppa più ampia, sella cruiser a tre posti e bitte a scomparsa completano il quadro di una moto d’acqua in grado di stupire.