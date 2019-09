Nuovi motori Evinrude E-TEC G2 in anteprima europea al Salone della nautica di Genova

GENOVA - A pochi mesi dalla presentazione ufficiale avvenuta negli Stati Uniti, Evinrude è pronta per il debutto europeo della nuova linea dei rivoluzionari motori E-TEC G2 di gamma media. L’occasione viene dal 59° Salone nautico di Genova, in programma dal 19 al 24 settembre, dove sarà possibile anche provare i nuovi Evinrude montati a bordo di numerose barche in vtr e su diversi battelli pneumatici.

Sotto i riflettori della rassegna ligure verranno dunque svelati i nuovi tricilindrici a due tempi made in USA, tutti con iniezione diretta e disponibili nelle tre versioni da 115, 140 e 150 hp. Secondo le anticipazioni della Casa, rispetto agli analoghi motori a quattro tempi, gli Evinrude dispongono di maggiore coppia e maggiore efficienza, soprattutto ai bassi regimi. “La potenza dei nuovi E-TEC G2 – viene spiegato – è erogata quando è veramente necessaria, appunto ai regimi bassi e medi, per dare ai diportisti un’esperienza di navigazione più piacevole ed efficiente”.

I tecnici del colosso americano assicurano inoltre che “oltre alle alte prestazioni, tutti i motori E-TEC G2 garantiscono piena conformità ai limiti sulle emissioni, in tutto il mondo, e consentono una navigazione in piena tranquillità, senza necessità di rodaggio e richiedendo un solo pieno d’olio per tutta la stagione”. La garanzia prevista dalla Casa è di 5 anni o 500 ore. Prezzo e altri dettagli verranno illustrati a Genova.

Intanto vale la pena ricordare quanto dichiarato da Tracy Crocker, presidente di BRP Marine Group e uomo guida del marchio Evinrude, in occasione dell’anteprima del giugno scorso in America. “Siamo orgogliosi di continuare nel 2019 la tradizione Evinrude di innovazione e siamo proiettati nel futuro” disse Crocker. E aggiunse: “Ancora una volta offriamo il massimo in termini di innovazione e prestazioni che ispirano fiducia in ogni proprietario di Evinrude che ama trascorrere la vita sull’acqua”.

I nuovi motori attesi a Genova si distingueranno anche per una grafica speciale, caratterizzata da livree innovative e personalizzabili, ovvero per la possibilità di scegliere tra il bianco e il grigio ardesia. Sul piano tecnico, sarà possibile scegliere tra due tipi diversi di eliche, mentre è confermata la disponibilità di una ricca dotazione hi-tech, che prevede cambio e acceleratore digitale, sistema di controllo automatico dei Trim, strumentazione digitale, servosterzo dinamico iSteer e altro ancora.