Ecco il Sestante Lupo di mare che raccoglie plastica con il sistema #Lavalacqua fornito da Suzuki

La 66ma edizione del Salone di Genova svoltosi dall’1 al 6 ottobre ha messo in mostra, com’è noto, il meglio della nautica italiana, e molti sono stati i premi assegnati a yacht e super yacht. Ma non solo. Hanno recitato un ruolo importante anche i natanti di piccole dimensioni, e con loro hanno conquistato la scena i produttori di motori fuoribordo, come sempre presenti in forze nella rassegna ligure. Tra le tante novità in mostra una si è però distinta più di altre, al punto da conquistare la “menzione d’onore” da parte della giuria del Design Iinnovation Award, prestigioso riconoscimento riservato al miglior prodotto fino a 10 metri selezionato tra natanti a vela, a motore o pneumatici.

Il riferimento è al Sestante 6.8 Lupo di Mare, una piccola barca in vtr di 6,80 metri prodotta in edizione limitata (solo 5 unità accompagnate da un certificato di autenticità) frutto della collaborazione tra il cantiere Verga 1958, il collettivo di artisti Cracking Art e lo studio Matteo Costa Yacht & Design. Ribattezzata per l’occasione Lupo Cracking Art, la piccola barca è caratterizzata dalla celebre scultura del Lupo di Mare posizionata sulla plancetta di poppa tramite il sistema a sgancio rapido Lupo ArtLock per poterla rimuovere prima della navigazione. L’iconografia del lupo è ripresa poi anche nei dettagli dei tessuti, delle zampette ricamate sul prendisole e sulla dinette.

Quanto alla motorizzazione, la piccola barca “artistica” è stata presentata con un fuoribordo Suzuki DF115BG dotato del sistema #lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector), noto dispositivo brevettato dalla casa giapponese per raccogliere le microplastiche durante la navigazione. “La collaborazione con Verga 1958 e Cracking Art – è stato spiegato - conferma l’importanza per Suzuki di partecipare a iniziative capaci di coniugare innovazione e responsabilità ambientale, valorizzando il ruolo della tecnologia nell’ambito della nautica”.

Più in dettaglio, durante la navigazione il sistema sfrutta il flusso dell’acqua utilizzata per il raffreddamento del motore per raccogliere e trattenere le microplastiche presenti nell’acqua, prima che questa venga restituita all’ambiente. In pratica è una soluzione sviluppata per integrare un’azione di raccolta delle microplastiche nella normale attività del fuoribordo, senza richiedere un sistema di filtraggio separato.

La tecnologia si inserisce nel percorso avviato da Suzuki per contribuire alla tutela degli ecosistemi acquatici attraverso soluzioni applicabili all’utilizzo quotidiano delle proprie motorizzazioni. In questa direzione si colloca anche la scelta della casa giapponese di mettere gratuitamente a disposizione di altri costruttori i brevetti del Micro Plastic Collector per favorire l’adozione e la diffusione del sistema. L’iniziativa rientra nella filosofia del Suzuki Clean Ocean Project, il programma con cui vengono promosse tecnologie e attività concrete per contrastare l’inquinamento da plastica e sensibilizzare sull’importanza della salvaguardia degli ambienti acquatici.

Ma perché l’abbinamento con il Sestante Lupo di mare? In occasione del premio ricevuto a Genova, i vertici della filiazione italiana della casa giapponese hanno tenuto a ricordare che il lupo viene individuato come simbolo di protezione del mare e la scultura presente a bordo della barca assume il ruolo simbolico di guardiano del mare, richiamando i temi della protezione della biodiversità e del rispetto per l’ambiente. Il progetto trova così un punto di contatto tra il significato dell’opera e una soluzione tecnologica concreta: da un lato l’arte rende immediato il messaggio di attenzione verso la vita marina; dall’altro, il sistema #lavalacqua traduce questa sensibilità in un’azione integrata nell’esperienza di navigazione.

Originalità e qualità di questa barca prodotta in sole 5 unità hanno un prezzo, che e' stato fissato in 72.000 euro (più IVA). Con il motore Suzuki da 115 cv proposto a Genova si sfiorano i 90.000 euro. Non poco, ma e' il prezzo dell'esclusività.