Bow, concept elettrico e senza pilota di Stellantis Pro One con 7 metri cubi di volume di carico

HANNOVER – Il Bow, acronimo di box on wheels (letteralmente scatola su ruote), non è uno degli undici modelli dei quali Stellatis Pro One ha annunciato il futuro debutto sul mercato entro entro il 2030. «È un concept», conferma Emanuele Cappellanno, l'uomo forte gruppo (chief operating officer) per l'area Enlarged Europe e per i marchi europei, nonché Coo della stessa divisione che si occupa dei veicoli commerciali leggeri. È un prototipo che però circola nelle superfici scoperte del quartiere fieristico di Hannover, dove il Bow è stato esibito in anteprima mondiale in occasione dell'Iaa Transportation che si chiude domenica.

Si tratta di un «concept logistico autonomo e completamente elettrico progettato per esplorare nuovi approcci alle operazioni urbane», spiega il costruttore. Il suo futuro stradale, seppur in aree chiuse e controllate come stabilimenti industriali, ospedali e aeroporti (sono gli esempi fatti da Stellantis Pro One), è legato all'interesse che saprà suscitare fra i visitatori del salone e anche dalle normative comunitarie. I dettagli tecnici sono ridotti al lumicino e riguardano la lunghezza, che è attorno ai 3,7 metri, e il volume di carico, che è di 7 metri cubi.

La propulsione è rigorosamente elettrica e l'ampio spazio a bordo è legato all'assenza di una qualsiasi cabina di guida, anche se sembra che ne abbia una. Malgrado il nome – che riflette in assoluta sincerità ciò che rappresenta, anche se non dal punto di vista tecnologico – il concept è anche esteticamente gradevole, con le sue forme esterne arrotondate e le sue porte scorrevoli che rendono facile l'accesso per sistemare il carico e anche l'utilizzo ottimizzato dello spazio interno.

«Quello che vedete qui – sintetizza Eric Laforge, che dirige Stellantis Pro One riportando a Cappellano – è un'anteprima che anticipa una parte del nostro futuro. Sviluppato insieme a Uqi, specializzata in intelligenza artificiale, robotica e tecnologie di guida autonoma, Bow è un concept che apre un mondo di opportunità nella logistica per il settore sanitario, i beni industriali, la filiera alimentare, il mercato all'ingrosso e così via».