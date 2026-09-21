Sfilano i commerciali all'IAA. Esposti numerosi modelli appena lanciati. Il “van dell’anno” è Renault

HANNOVER - All’Iaa Transportation da primato – poco meno di 1.600 espositori da 46 nazioni (dalla sola Cina ne arrivano 460) e praticamente tutti gli spazi del quartiere fieristico più grande d’Europa venduti – Kia ha esibito in anteprima mondiale il secondo commerciale leggero elettrico nato sull’architettura Platform Beyond Vehicle. Per la presentazione del PV7 si è “scomodato” lo stesso Ceo Ho Sung Song: «Rappresenta il passo successivo nel nostro percorso verso una mobilità personalizzata, costruito sulle basi poste da PV5», ha sintetizzato. Verrà commercializzato in Corea del Sud e in Europa nel corso del 2027 e sarà disponibile sia in versione Passenger (fino a 9 posti) sia Cargo (a 2 o 3 posti).

È esteticamente moderno, quasi avveniristico, misura 5,35 metri di lunghezza e dispone dell’architettura a 800 Volt che permette un rifornimento dal 10 all’80% in venti minuti. La batteria agli ioni di litio nichel-cobalto-manganese ha 71.5 o 96.2 kWh di capacità e offre anche oltre 460 chilometri di percorrenza. Per il momento è solo a trazione anteriore con un’unità da 272 Cv e 400 Nm di coppia, ma la gamma verrà integrata per un totale di 23 varianti, anche 4x4. Il volume di carico massimo (Cargo High Roof L2h2) è di 8 metri cubi.

Ad Hannover Renault si è aggiudicata per la sesta volta il premio “Van Year”, per la seconda con il Trafic. Questa volta in versione E-Tech Electric, accreditato di 470 chilometri di autonomia e sviluppato sull’architettura a 800 Volt. È il veicolo della svolta, fanno sapere dalla Losanga, che promette tempi di ricarica rapidi (280 chilometri recuperati in 20 minuti alla colonnina) e una percorrenza sufficiente per coprire le esigenze lavorative di una settimana di 5 giorni. Renault ha anche anticipato di voler lanciare altri 4 modelli entro il 2028, quasi un terzo rispetto agli undici annunciati da Stellantis Pro One con il 2030, che con il suo numero uno Emanuele Cappellano ha anche sollecitato un revisione delle normative europee. «La domanda di veicoli commerciali leggeri elettrici non è abbastanza sostenuta – ha osservato il top manager – Mentre dobbiamo investire siamo costretti ad accantonare risorse per far fronte alle multe sulle emissioni».



Di qui la richiesta di prolungare il periodo sul quale calcolare quelle medie, 5 anni anziché 3 (2025-2029 e 2030-2034), e di rivedere anche i limiti. Il gruppo ha esibito il Fiat Tris in versione cargo, ossia con le portiere, il primo veicolo commerciale elettrico a tre ruote, e 2 dei 4 modelli dell’inedito Smart Compact Van di segmento C anche elettrico (270 km di autonomia), ossia il Fiat Doblò EasyPro e il Citroen Berlingo Van First. Gli altri due, che condividono le medesime caratteristiche (4,4 metri di lunghezza e volume di carico tra 3,3 e 4,4 metri cubi), sono l’Opel Combo Start e il Peugeot Partner Active.

Il Bow, acronimo di box on wheels («scatola su ruote») è un concept e l’eventuale produzione in serie dipenderà da gradimento e interesse riscossi ad Hannover. È un veicolo autonomo a zero emissioni per la logistica in spazi controllati che misura 3,7 metri di lunghezza e ha un volume di carico di 7 metri cubi. Toyota, che ha ufficializzato due cooperazioni per l’applicazione della terza generazione della propria tecnologia a celle a combustibile sui veicoli pesanti con Scania (gruppo Volkswagen) e Iveco (gli indiani di Tata completeranno l’acquisizione in ottobre), pensa in grande.

L’obiettivo sono volumi di 200.000 Lcv entro il 2030 con una quota di mercato dell’8%: in Italia è salita al 6,3% e le varianti elettriche City e Max del Proace sono i veicoli commerciali leggeri a zero emissioni più venduti nel Belpaese. Sull’idrogeno spinge anche Bosch, che punta al raddoppio del fatturato (da 4 a 8 miliardi) nel segmento dei veicoli commerciali pesanti entro la metà del prossimo decennio e che lavora sull’intera filiera H2. La divisione Nutzfahrzeuge di Volkswagen ha presentato ConnectPro, l’inedito ecosistema digitale B2B che «ridefinisce la gestione delle flotte, connettendo veicoli, servizi e processi in un'unica piattaforma». Tra i marchi cinesi, la Byd ha esibito l’E-Vali, un Lcv a zero emissioni «sviluppato specificamente per l’Europa» per la logistica dell’ultimo miglio. Disponibile da 3,5 e 4,5 tonnellate, monta la più evoluta versione della Blade Battery ed è accreditato di un’autonomia tra 220 e 250 km. Con la sua nuova gamma di veicoli pesanti elettrici a lungo raggio Fh, Fm, Fmx e Fh Aero Electric, Volvo si è aggiudicata il premio Truck of the Year.