Citroën esalta la strategia multienergia. Con la C4 X un altro passo nel segno dell’elettrificazione

Un altro passo nel segno dell’elettrificazione per Citroën, che amplia la propria gamma dando il benvenuto alla C4 X, declinata anche nella versione a zero emissioni ë-C4 X. La vettura va a posizionarsi in maniera originale nel mercato, grazie a un formato di carrozzeria crossover che fonde l’eleganza delle berline-coupé con la sportività data dalla coda molto inclinata, in stile fastback, unendo il tutto ad accenni al mondo rialzato dei Suv. Si tratta di una formula in parte già vista sulla recente ammiraglia C5 X, che ora viene utilizzata per dare vita a una variante della C4 hatchback, con cui il nuovo modello condivide la piattaforma CMP e le motorizzazioni, compreso il powertrain elettrico.

La Citroën C4 X sarà dotata di propulsori a benzina PureTech e diesel BlueHdi, ma in alcuni mercati europei ne verrà proposta solo la versione a batteria ë-C4 X (per il momento la Casa non ha dichiarato le sue intenzioni riguardo l’Italia). Quest’ultima può contare su un’unità elettrica da 136 cavalli di potenza e assicura un’autonomia di 360 chilometri nel ciclo WLTP. Rispetto alla hatchback, la C4 X è più lunga di 24 centimetri (per un totale di 4,6 metri), cosa che si riflette in un bagagliaio più spazioso: il volume di carico arriva fino a 510 litri, contro i 380 litri della normale C4. Grande attenzione è stata data – come da tradizione Citroën – al comfort: sulla vettura sono presenti gli Advanced Comfort Seats, mentre le sospensioni beneficiano della tecnologia Progressive Hydraulic Cushions. Listino italiano in via di definizione.