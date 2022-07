Cupra cresce: aumentano le consegne e sale l’appeal. I prossimi gioielli sono due suv: Tavascan e Terramar oltre alla compatta UrbanRebel

A Barcellona li hanno già ribattezzati “eroi”. Sono i nuovi modelli con i quali Cupra elettrificherà progressivamente la gamma, interamente a zero emissioni con il 2030. Sono i Suv Terramar, la prima plug-in della casa con il tribale ramato e allo stesso tempo l’ultimo modello con motore a combustione del costruttore spagnolo controllato da Seat e di proprietà del gruppo Volkswagen, e i veicoli elettrici Tavascan (un Suv coupè) e UrbanRebel (una compatta metropolitana). Quattro anni dopo il lancio del marchio, il dodicesimo del colosso tedesco, Cupra ha richiamato i giornalisti a Terramar, dove si trova il parabolico circuito di Formula 1 ormai in disuso e dove tutto aveva avuto inizio, quando il Ceo della casa catalana era il manager milanese Luca De Meo.

Il suo successore, all’epoca il suo braccio destro, è Wayne Griffiths, mentre lo stratega, allora come oggi, è Antonino Labate. Anch’egli italiano come Francesca Sangalli, che guida il reparto che cura tinte, molto avveniristiche, e finiture. Tra il 2018 e il 2021 Cupra – che prima era la denominazione attribuita alle vetture ad alte prestazioni da competizione – ha quintuplicato i ricavi, lievitati da 430 a milioni di euro 2,2 miliardi. E per l’esercizio in corso l’obiettivo è ancora più ambizioso: «Vogliamo raddoppiare volumi (80.000 auto vendute lo scorso anno, ndr), fatturato e numero dei concessionari», sintetizza Griffiths che parla ad un pubblico di cui fanno parte non solo due esponenti della dinastia Piech, che assieme alla famiglia Porsche controlla il gruppo Volkswagen, ma anche Oliver Blume, che della casa di Zuffenhausen è il numero uno. I due Suv arriveranno nel 2024: il primo a debuttare sarà la Terramar da 4,5 metri di lunghezza. Il sistema plug-in è stato anticipato ed è in grado di garantire fino a 100 chilometri di percorrenza in modalità elettrica.

Circa la Tavascan, le cui dimensioni esterne non sembrano troppo differenti, Cupra ha detto praticamente niente. Il modello sul quale ha rivelato di più è la UrbanRebel, una intrigante auto da 403 centimetri di lunghezza dalle forme originali e, almeno nella sua declinazione top di gamma, anche sportiva. Con l’unità più potente, da 226 cavalli, sarà in grado di schizzare da 0 a 100 km/h in 6,9’’. Rispetto agli altri modelli commercializzati finora dal gruppo e sviluppati sulla piattaforma Meb, la UrbanRebel si distingue per la trazione anteriore. Difficile ipotizzare prezzi, ma è già certo che questo non sia il modello che il gruppo intende portare sul mercato con un prezzo di circa 20.000 euro. Quello avrà un altro marchio e sarà più corto di qualche centimetro.