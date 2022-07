E-Tense Performance, la concept car 100% elettrica è il laboratorio “eco” DS

Un vero laboratorio proiettato nel futuro: la DS E-Tense Performance, concept car 100% elettrica, racchiude tutta la tecnologia e la creatività di DS Automobiles per i motori e il design dei prossimi veicoli a zero emissioni del marchio di Stellantis. Su questo prototipo piloti e ingegneri di DS studiano, sviluppano e modellano i componenti di ultima generazione per le auto del brand francese che, dal 2024, produrrà solo full-electric. La concept car fa tesoro delle competenze maturate nel campionato di Formula E dove, grazie alla tecnologia E-Tense, il team DS Techeetah e i suoi piloti Jean-Éric Vergne e António Felix Da Costa hanno conquistato tutti i titoli piloti e team nelle stagioni 2019 e 2020. DS E-Tense Performance ha due motogeneratori che erogano e recuperano in decelerazione fino a 600 kW, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2” e la trazione è integrale. Rappresenta un vero ponte tra la Formula E e la prossima offerta commerciale DS a emissioni zero. Nel presente ecologico del costruttore ci sono intanto le ibride plug-in DS 4 E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense e DS 9 E-Tense e la 100% elettrica DS 3 Crossback E-Tense, quest’ultima in fase di restyling, con la versione rinnovata che dovrebbe arrivare nel 2023.