Fiat 500 by Bocelli, l’eccellenza italiana. Due icone globali del made in italy si uniscono per una versione glamour ed ecocompatibile

Nei primi cinque mesi dell’anno il marchio Fiat ha perso in Italia quasi il 30% (-29,8%), ma in questo grigio panorama brilla la stella della 500 E, che è il secondo veicolo elettrico più venduto in tutto il mercato europeo e leader in Italia, Germania e Francia. E questo nonostante un mercato non certo brillante né per i veicoli full electric né per gli ibridi. In quest’ultimo campo la Fiat è scesa in campo da tempo con i suoi modelli simbolo, 500 e Panda, che condividono il powertrain costituito dall’abbinamento tra il 3 cilindri 1.0 a benzina da 70 cv (membro della famiglia modulare Firefly) e una unità elettrica Bsg (Best-driven starter generator) da 12 Volt con 3,6 kW di potenza collegata direttamente all’albero motore con il compito di accumulare energia in fase di decelerazione per restituirla non appena si schiaccia l’acceleratore. È un sistema mild-hybrid sviluppato secondo la filosofia del brand, da sempre orientato a democratizzare la tecnologia rendendola utile, semplice e soprattutto accessibile. L’impegno sul fronte dell’innovazione ha prodotto inoltre l’ibrido 1.5 da 130 cv con tecnologia a 48 volt destinato a 500X e Tipo, in grado di assicurare anche brevi tragitti a emissioni zero, con la sola trazione elettrica.

Quanto questo impegno sia stato percepito dalla platea degli automobilisti di nuova generazione è ancora tutto da dimostrare. Ed è per questo che Fiat ha intrapreso una strada tutta nuova sul fronte della comunicazione: l’esempio più recente viene dalla 500 “La Prima by Bocelli”, prima city car al mondo dotata della tecnologia “Virtual Venues” di JBL, per un’esperienza audio senza paragoni, incentrata su un impianto da 320 W, molto raffinato nell’architettura e nelle prestazioni e integrato nell’abitacolo senza incidere sullo spazio delle sedute e del vano bagagli. Presentata in occasione dell’Eurovision, è la 500 top di gamma, simbolo di un Made in Italy che presta attenzione ai giovani, proponendo vetture connesse, innovative e, ora più che mai, rispettose dell’ambiente, anche se non proprio accessibili a tutti.

Sul fronte dell’ecocompatibilità è stata varata anche un’altra iniziativa del tutto inedita, sostenuta da un insospettabile spirito pionieristico: si chiama KIRI, ed è mirata a premiare coloro che rispettano l’ambiente. Realizzato in collaborazione con la start-up KIRI Technologies e sviluppato assieme all’e-Mobility Business Unit di Stellantis, il programma incentiva lo stile di guida più ecosostenibile dei clienti della 500, premiandoli con buoni utilizzabili per riscattare prodotti e servizi esclusivi proposti sul marketplace dedicato, che già annovera oltre 350 aziende operanti nel settore della moda, degli accessori e del design. Ma si può vivere condizionati dall’”incubo” dell’inquinamento? Certo che no. E infatti in casa Fiat hanno deciso di celebrare il 65° anno della 500 (luglio 1957-luglio 2022) e la fine dell’incubo pandemia con il lancio di un modello a tiratura limitata denominato 500X Yachting, che utilizza certo la motorizzazione mild-hybrid, ma esalta anche il piacere del plein air e di uno stile raffinato, con una livrea dedicata allo Yacht Club Capri e alla nautica di lusso. Per il lancio commerciale è stato girato anche un video, intitolato “Welcome back dolce vita”.