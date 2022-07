Nuovo Transit elettrico, Ford accelera. l’Imperatore d’Europa diventa zero emission

Oramai il termine elettrico è ufficialmente di uso quotidiano quando si tratta di auto. Una tecnologia, che per imposizione o per scelta, distinguerà il nostro futuro a quattro ruote. Un modello che da tempo è parte pure del comparto commerciale. Certo sulle lunghe distanze, vedi quindi mezzi pesanti, è ancora il Diesel il protagonista assoluto. Ma quando si tratta di ultimo miglio, l’ambito che si riferisce alla consegna effettiva dell’oggetto al cliente, l’elettrico torna ad essere un passaggio cruciale dell’evoluzione dei trasporti su gomma. E chi meglio di Ford può vantare una certa esperienza alla voce veicoli commerciali?



Tanto che recentemente ha lanciato Ford Pro, il brand globale dedicato ai clienti dei veicoli commerciali. Che tra gli obbiettivi vanta appunto quello di aiutare la propria clientela verso la transizione alle flotte elettriche.

Nel passato più recente, il segnale più importante lo ha dato il Transit, disponibile appunto con tecnologia 100% elettrica, noto con la denominazione di E-Transit. Mezzo che non ha stravolto le forme del veicolo da cui deriva, preferendo alimentare la rivoluzione sotto pelle. Chiaramente si distingue per alcuni dettagli stilistici che in qualche modo ne identificano la formazione elettrica. Ciò detto il modello E-Transit è disponibile in ben 25 varianti. Numero che deriva dalla combinazione di lunghezze e tre altezze (per ora due sul mercato italiano) diverse, solo il passo ha un’unica misura. Disponibile pure una versione chassis.

Ma i numeri, quelli che contano quando si deve muovere merce, sono naturalmente le portate utili: vanno fino a 1.758 kg per i van e oltre le 2 tonnellate (2.090 kg) per l’autotelaio. La trazione è posteriore, e il motore elettrico è collocato al retrotreno. Grazie ad un pacco batterie di 68 kWh può vantare un’autonomia di circa 300 km. Una distanza più che sufficiente a soddisfare le esigenze di chi si muove in ambito urbano per effettuare consegne. A questo bisogna aggiungere la disponibilità di potenze da 135 e 198 kW, a cui corrisponde una coppia massima di 430 Nm. La strategia commerciale di casa Ford prevederà una gamma decisamente ampia in termini di modelli commerciali elettrici. L’E-Transit ha semplicemente aperto le danze. Infatti è stato presentato recentemente l’E-Transit Custom. Primo di quattro veicoli commerciali 100% elettrici che Ford Pro introdurrà entro il 2024. Rappresenta il secondo veicolo commerciale della nuova generazione elettrica dell’Ovale Blu.

Sebbene le informazioni di natura tecnica latitino ancora, Ford ha già dichiarato un’autonomia di 380 km. Sarà disponibile con la tecnologia Pro Power Onboard, ovvero quella che consente di collegare e ricaricare apparecchiature elettriche, luci, laptop o altri dispositivi, in modo tale che il mezzo diventi esso stesso fonte di energia elettrica. L’E-Transit Custom All-Electric entrerà in produzione nella seconda metà del 2023. «Questo è un momento di svolta per i clienti dei veicoli commerciali in Europa e rappresenta un altro, significativo passo concreto che sottolinea le ambizioni del brand Ford Pro», ha detto Hans Schep, General Manager Ford Pro Europe.