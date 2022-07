Smart Fortwo è “su misura”, la citycar elettrica svela quattro linee dedicate agli automobilisti italiani

La city car di Casa Mercedes sempre più digitale e personalizzata. All’interno massima attenzione all’esperienza di chi si trova a bordo, dal sistema di infointrattenimento direttamente collegato allo smartphone all’app per controllare la ricarica

Piccola, urbana, personalizzata, ecologica, digitale. Con questa formula Mercedes propone sul nostro mercato la Smart EQ fortwo (anche cabrio), in quattro linee dedicate agli automobilisti italiani - pure, passion, pulse e prime – che a loro volta sono disponibili in tre diversi pacchetti di equipaggiamento (Advanced, Premium o Exclusive) che ne esaltano il carattere.

La personalizzazione individuale ha sempre rappresentato un elemento di grande valore per il mercato italiano, dice la Casa tedesca, e nella nuova Smart elettrica a batteria (unica versione in commercio dal 2020) si unisce all’impegno per l’ambiente e alla componente tecnologica, dove a farla da padrona sono le app. Direttamente dallo smartphone l’automobilista della Smart EQ fortwo controlla e gestisce la sua auto, dall’intrattenimento alla ricarica.

Le quattro line della Smart EQ per l’Italia. pure è la versione d’ingresso ma già introduce elementi nuovi rispetto al passato offrendo di serie l’Active Brake Assist, il Cool & Sound, la Radio digitale, orologio e contagiri, box portaoggetti con serratura, il sistema acustico per la sicurezza dei pedoni, il pacchetto cavi, cerchi in lega da 15’’ dal nuovo design e il pacchetto comfort che offre l’opportunità di regolare in altezza sedile e volante. La versione passion offre in più due varianti di interni (black/black o black/blue), il volante sportivo multifunzione in pelle, i cerchi in lega bicolore 15’’ e il modulo ready to package, la ‘black box’ per la nuova generazione di servizi ‘ready to’. Inoltre, a rendere ancora più esclusiva questa line, è disponibile di serie l’Advanced Package con smart Media system e Android Auto e il bracciolo centrale. pulse rappresenta un ulteriore upgrade della gamma che porta a bordo la pedaliera sportiva in acciaio e i cerchi in lega bicolore da 16”, ma soprattutto il Premium Package con tetto panorama, frangivento, telecamera posteriore e rete porta oggetti. Infine prime è la line più esclusiva e ricercata: sono di serie gli interni in pelle, i sedili riscaldabili, i cerchi in lega da 16” a 8 razze. L’Exclusive Package di serie la rende ancora più ricca con l’introduzione di fari full Led, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore antiabbagliante automatico.

Per ogni versione è possibile scegliere uno dei tre pacchetti di equipaggiamenti disponibili: Advanced, Premium o Exclusive. Al cliente non resta che scegliere il colore per configurare la propria Smart come preferisce.

La app Smart EQ Control è stata rinnovata. In tutte le versioni si conferma il design cool ed essenziale cui Smart ha abituato il suo pubblico, mentre negli interni spiccano i nuovi scomparti portaoggetti e la rinnovata User Experience. L’Infotainment della Smart EQ si basa, infatti, su un'integrazione per smartphone diretta che porta in auto lo stesso ambiente digitale che siamo abituati ad avere a casa e nel tempo libero.

L'interfaccia utente dell’app Smart EQ Control è stata completamente rinnovata per facilitare l'utilizzo dei servizi “ready to” con cui l’automobilista può consultare informazioni sullo stato dell’auto, ricaricare la batteria, trovare un parcheggio libero e farsi guidare fino a destinazione, organizzare il carico nel bagagliaio, condividere l'auto con gli amici e la famiglia o ritrovare la sua Smart se non ricorda più dove l’ha parcheggiata.

L’autonomia non è un problema. Smart EQ fortwo ha una batteria a ioni di litio da 17,6 kWh e potenza massima di 60 kW/82 CV e 160 Nm di coppia. È dotata di caricatore di bordo sia da 4,6 che da 22 kWh; con quello da 22 kW con funzione di ricarica rapida, disponibile a richiesta, bastano meno di 40 minuti per portare la batteria dal 10% all'80% se è disponibile una ricarica trifase. In più, grazie alla cooperazione con Plugsurfing, il social network per ricaricare le auto elettriche, chi guida una Smart ora ha a disposizione praticamente qualsiasi stazione di ricarica. Per registrarsi e ricevere la fattura basta l'app smart EQ Control. Per la ricarica si può usare anche la presa domestica da 2.2 kW (occorrono 6 ore per portarla dal 10% all’80%). L’autonomia è di 147-159 Km (125-135 Km per la versione cabrio).

Ma l’autonomia è un non problema, perché Smart è un’auto per gli spostamenti in città o su distanze brevi. Che sono però i più frequenti: anche per effetto dello smart working, il modello di mobilità della popolazione italiana ha subito una sorta di “ricentraggio” sulle brevi distanze, ha rilevato l’Osservatorio “Audimob” 2021 di Isfort, e la lunghezza media degli spostamenti è scesa a 8,7 km dagli 11,2 km del 2019 (quella della sola mobilità urbana da 5,7 a 3,6 km). Di conseguenza il peso degli spostamenti di corto raggio (fino a 10 km) è cresciuto all’81,4%, mentre i viaggi di oltre 50 km sono ulteriormente diminuiti all’1,8% del totale. In pratica, in Italia il 40,3% degli spostamenti è “di prossimità”, ovvero entro i 2 km, e il 41,4% è “urbano”, ovvero non oltre i 10 Km.