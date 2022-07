Smart, un’idea rivoluzionaria da Mercedes e Geely nasce #1

Compatta ma confortevole. Tecnologica, altamente interattiva, ma anche “eco”. E dal design vincente. Sono più anime a fondersi nella smart #1, prima nata tra i prodotti totalmente elettrici della joint venture tra Mercedes-Benz e Geely. Una visione composita, studiata per soddisfare più esigenze e capace di conquistare tipologie diverse di pubblico. Sono i numeri a dirlo.

Le prenotazioni dei centocinquanta esemplari della smart #1 launch edition destinati al mercato italiano hanno fatto registrare il tutto esaurito - e oltre, visto che le richieste sono state 173 - in appena una settimana. La gran parte degli ordini, ben sei su dieci, è stata presentata da smartisti di lunga data, perlopiù nelle grandi città metropolitane ma non solo. Sì, perché, il Suv compatto conferma la filosofia del marchio, tra sostenibilità, tecnologia, performance, ma propone anche una nuova idea di mobilità, “su misura” di chi guida. E pure una innovativa visione di stile, tra maniglie a scomparsa, portiere senza telaio, tetto panorama in vetro e spazi ottimizzati per assicurare dimensioni compatte appunto, ma anche il massimo comfort, insomma l’abituale “agilità” nel traffico ma la comodità necessaria a un viaggio in famiglia.

La smart #1, infatti, ha una lunghezza di 4,27 metri e un passo di 2,75, con un ampio bagagliaio posteriore. Il propulsore elettrico richiede tre ore per la ricarica con corrente alternata dal 10-80% a 22 kW. E appena trenta minuti, con corrente continua. «Con smart #1 raccogliamo la fiducia dello smartista di sempre e vogliamo conquistare la fiducia di chi non lo è ancora», dice Lucio Tropea CEO di smart Italia srl. Bello e performante, il nuovo Suv è anche “dialogante”. L’interfaccia utente è basata su intelligenza artificiale e comandata vocalmente. L’avatar con aspetto di volpe fornisce assistenza anche nell’infotainment.

Nel pacchetto smart Pilot, inoltre, cruise control adattivo con funzione stop&go, sistema di mantenimento attivo della corsia, monitoraggio degli angoli ciechi, assistenza al parcheggio. Insomma, tutto ciò che serve per garantire efficienza nelle prestazioni, piacere nella guida e sicurezza in strada. Nuova visione, nuova esperienza di guida e pure nuova modalità di business. La smart #1 è al centro di un sistema omnichannel di vendita, che, grazie a una articolata rete di agenti sul territorio, permette di scegliere il canale di acquisto, tra formula digitale, concessionario e modalità intermedie. Per vedere le prime vetture in strada occorrerà attendere ancora qualche mese. Le prenotazioni dovranno essere confermate a settembre, con apertura delle vendite, e le auto saranno consegnate a partire da fine gennaio. La prima sarà proprio la launch edition: livrea digital white con finiture a contrasto matt gold e cerchi in lega.