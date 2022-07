Solterra, feeling con Toyota: è la prima elettrica Subaru

Nella transizione verso soluzioni a batteria Subaru sembra aver optato per una linea meno tranchant di altri costruttori. Niente addii annunciati ai motori endotermici, almeno per il momento, anche se il costruttore non rimane certo indifferente al richiamo delle zero emissioni, come dimostra l’investimento di 1,9 miliardi di dollari per realizzare un hub dedicato alle elettriche all’interno del suo polo nella prefettura giapponese di Gunma.

Nelle sue intenzioni la Casa delle Pleiadi punta a raggiungere vendite globali costituite per almeno il 40% da auto elettriche entro il 2030, e per farlo si affida soprattutto alla sua partnership con Toyota, che ha portato alla nascita della prima vettura a zero emissioni di Subaru, la Solterra. Si tratta di un suv di segmento D (lunghezza di 4,69 metri), parente stretto della Toyota bZ4X, con cui condivide la nuova piattaforma dedicata eTNGA, i powertrain, e buona parte del design. L’architettura nativa elettrica permette di ospitare sia la trazione anteriore che le quattro ruote motrici, ma i tecnici giapponesi hanno deciso di rendere disponibile la Solterra con la sola trazione integrale, come vuole la tradizione Subaru.

In questo caso, tuttavia, il sistema Symmetrical All-Wheel Drive sfrutta una tecnologia inedita: scompaiono gli organi di trasmissione meccanici per lasciare spazio a due unità elettriche, una su ciascun asse, in grado di variare istantaneamente la ripartizione della coppia in base al grip disponibile. Per facilitare la vita in offroad, inoltre, l’auto è dotata di un selettore di guida dal quale si può scegliere il set-up più congeniale alle condizioni del fondo stradale. Il tutto per una potenza di sistema di 218 cavalli e una coppia massima di 336 Nm, che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. La batteria da 71,6 kWh di capacità assicura un’autonomia massima di 465 km nel ciclo Wltp, mentre alla massima velocità di ricarica (150 kW in corrente continua) riesce a raggiungere l’80% in circa 30 minuti. Grande attenzione è stata data alla sicurezza, che può beneficiare di tutti i più moderni sistemi di assistenza alla guida, inseriti nella suite Subaru EyeSight. Gli ordini della Solterra si apriranno nella seconda metà dell’anno con prezzi ancora da definire.