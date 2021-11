Citroen CX 5, l’originalità è l’essenza. Il brand torna nel segmento delle grandi stradiste con un’offerta molto tecnologica

La C5 X è oggi la più trasversale delle Citroën, associando l’eleganza di una lussuosa berlina al dinamismo e alla praticità di una station wagon, con peculiarità e robustezza da Suv. Il brand francese (di Stellantis) torna nel segmento delle grandi stradiste con un’offerta molto tecnologica. La C5 X non ha per ora una versione full-electric, però la sua vocazione “verde” è soddisfatta da motori parsimoniosi a benzina e ibrido plug-in. Sono i PureTech da 130 e 180 Cv e l’Hybrid 225 ë-Eat8, versione alla spina che associa il benzina PureTech 180 a un motore elettrico da 81,2 kW, al cambio automatico elettrificato ë-Eat8 e a una batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh.

La nuova Citroën (in concessionaria a inizio 2022, prezzi da 33.250 euro per la versione a benzina e 45.250 per l’ibrida plug-in) offre interni con elementi personalizzabili che permettono di modellare l’abitacolo a immagine del cliente, soprattutto i sedili, la fascia e la decorazione della plancia, la consolle centrale e i pannelli porte. Tra le tecnologie più avanzate, la C5 X introduce le sospensioni attive Advanced Comfort, oltre all’Extended Head Up Display e a una serie di Adas come l’Highway Driver Assist o l’inedito infotainment con touchpad da 12” HD, al Natural Voice Recognition, al display personalizzabile tramite widget, come i tablet. La posizione rialzata, grazie alla maggiore altezza da terra rispetto a una station wagon tradizionale, garantisce buona visibilità. La nuova Citroën è lunga 4,80 metri, larga 1,86 e alta 1,48.

L’ibrido plug-in ne esalta le qualità da grande viaggiatrice, con la possibilità di percorrere oltre 50 km in modalità ZEV (alla velocità massima di 135 km/h). Sul fronte dell’ibrido, Citroën può schierare in gamma anche il Suv C5 Aircross Hybrid plug-in con autonomia fino a 55 km, garantita dal sistema propulsivo che abbina il benzina da 180 Cv all’elettrico da 80 kW per complessivi 225 Cv e 320 Nm. La funzione ë-Save permette di prevedere una riserva di energia elettrica (10, 20 km o batteria completa) da utilizzare in seguito, magari in un centro abitato.

Ma il brand francese non trascura l’elettrico puro, destinato ai commerciali compatti (come l’ ë-Berlingo) e a vetture di successo come la nuova C4. La sua declinazione “pulita” ë-C4 rappresenta il 15% delle immatricolazioni totali del modello che nei primi 6 mesi ha raggiunto il 3° posto nel segmento delle berline compatte elettriche in Europa, con una quota dell’8% dietro a Volkswagen I.D3 e Nissan Leaf. Ed è un successo di nicchia la curiosa Ami a emissioni zero: un divertente quadriciclo leggero personalizzabile con motore da 6 kW per raggiungere 45 km/h. Si guida con il “patentino” a partire dai 14 anni, ha 75 km d’autonomia e la batteria da 5,5 kWh si ricarica in tre ore.