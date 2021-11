Land Rover, ecco la quinta Range: la regina è sempre inglese

Jaguar-Land Rover diventerà un’azienda a zero emissioni (anche nell’intera catena produttiva) entro il 2039: lo prevede la strategia globale Reimagine illustrata dal Ceo Thierry Bolloré. L’elettrificazione della gamma dei due brand è già iniziata e vede a listino varianti MHEV (mild hybrid) per E-Pace, F-Pace, XE e XF col marchio Jaguar, oltre alle Land Rover Defender, Evoque, Velar, Range Rover e Discovery (anche Sport). Con tecnologia PHEV (ibrido plug-in) sono invece già disponibili i Suv Jaguar E-Pace e F-Pace più le Land Rover Defender e Discovery Sport oltre a Range Rover, Evoque, Velar, e Discovery Sport. L’unica full-electric del gruppo britannico (proprietà dell’indiana Tata) è oggi la Jaguar I-Pace, ma la grande svolta è partita. Nei prossimi cinque anni Land Rover lancerà sei varianti a emissioni zero: dopo la nuova Range Rover nel 2024, toccherà a Discovery e Defender.



Nel 2026 scomparirà dai listini il motore Diesel e nel 2030 il 60% delle Land Rover vendute sarà full-electric. Proprio la quinta generazione del lussuoso Suv Range Rover, presentato a ottobre alla Royal Opera House di Londra, firmerà un atto importante della eco-rivoluzione del gruppo, offrendo ogni tipo di motorizzazione e tecnologie d’avanguardia. Il design è totalmente rinnovato, gli interni svelano inediti livelli di raffinatezza, oltre che per la prima volta l’opzione dei sette posti. La nuova Range Rover è anche il primo modello ad utilizzare il pianale Modular Longitudinal Architecture (MLA-Flex) che consente di ospitare contemporaneamente motori a combustione interna, ibridi plug-in e 100% elettrici. La Range è già disponibile con efficienti propulsori mild-hybrid e plug-in, in attesa della variante Pure-electric che sarà la prima Land Rover a emissioni zero. Intanto gli innovativi propulsori plug-in Extended Range registrano emissioni di CO2 inferiori a 30 g/km, con un’autonomia in modalità elettrica fino a 100 km

Tra le tecnologie più sofisticate, si segnala il sistema di cancellazione attiva del rumore. Per un comfort totale inoltre l’architettura “sigillata” utilizza microfoni all’esterno del veicolo e altoparlanti nei poggiatesta per offrire ai passeggeri zone silenziose, come le cuffie audio ad alta fedeltà. La nuova Range Rover (con un listino che parte da 124.300 euro) prevede poi il controllo vocale con Amazon Alexa. L’utilizzo di comandi vocali naturali e intuitivi consente di gestire qualsiasi funzione di infotainment. Il lussuoso Suv è eco-sostenibile anche nella scelta dei rivestimenti che eliminano la pelle, sostituita da un tessuto misto lana Kvadrat e materiale tecnico Ultrafabrics. Sul piano dinamico, le quattro ruote sterzanti danno grande stabilità alle alte velocità con un diametro di svolta più stretto, e le sospensioni pneumatiche elettroniche reagiscono proattivamente alle condizioni della strada utilizzando i dati di navigazione eHorizon.

Land Rover resta un simbolo dell’off-road, con una tradizione celebrata anche da Holywood. Per questo l’ammiraglia della gamma, il Defender, viene proposto in una versione speciale V8 Bond Edition per celebrare il 25° film di 007 “No Time To Die”. Trecento ambitissimi esemplari ispirati al modello utilizzato per le riprese, con un Extended Black Pack, cerchi da 22”, pinze freni anteriori Xenon Blue e distintivo posteriore “Defender 007”. La Bond Edition adotta un motore 5 litri a benzina Supercharged da 525 cv e 624 Nm, che garantisce 240 km/h. L’ecologia, in qualche caso, può inchinarsi all’emozione. Tuttavia per illustrare le nuove strategie di elettrificazione con particolare attenzione alle aree urbane, Jaguar-Land Rover Italia ha avviato il progetto “Destination Zero in the City”, un tour didattico che ha già coinvolto Milano e Roma per vivere la quotidianità in modo sostenibile. L’azienda britannica sta esplorando anche tecnologie alternative: ha sviluppato un prototipo di veicolo a celle a combustibile (FCEV) basato sulla nuova Defender. Generare elettricità dall’idrogeno per azionare il motore elettrico è una delle soluzioni più intelligenti per il futuro.