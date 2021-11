Lexus, accelera l'elettrificazione: NX in doppia versione full hybrid e Phev. E UX è 100% a batterie

Pioniere delle motorizzazioni ibride nel mondo, Lexus, il marchio di fascia alta del gruppo Toyota, aggiorna la sua offerta di modelli elettrificati con la nuova NX, che sarà venduta in Italia dal 2022 in doppia versione: full-hybrid (NX 350h) e, prima assoluta per il costruttore giapponese, plug-in hybrid (NX 450h+). Non è l’unica novità in arrivo: Lexus debutta anche nel segmento dei veicoli full electric con la UX 300e, la versione a batteria del crossover ibrido introdotto nel 2018. La NX 450h+ affianca al motore a benzina due propulsori elettrici (134 chilowatt all’anteriore, 40 chilowatt al posteriore) alimentati da un pacco batterie da 18,1 chilowattora per un’autonomia dichiarata tra i 69 e i 76 chilometri in modalità solo elettrica.

La Ux 300e (in concessionaria dalla prossima primavera) ha un motore elettrico da 150 chilowatt; il pacco batterie agli ioni di litio, alloggiato nel pianale, ha una capacità di 54,3 chilowattore. Due gli sportelli per la ricarica: uno per la corrente alternata da colonnine normali domestiche o pubbliche, un altro per la corrente continua da una colonnina a ricarica rapida (fino all’80% in 50 minuti con una potenza a 50 chilowatt). Mentre diversificano l’impegno di Lexus nell’elettrificazione e confermano quello sulla sicurezza con il Lexus Safety System+ di serie, i nuovi modelli spingono sulla connettività in auto abbracciando l’era digitale. Preservato il piglio sportivo e confermata la cifra estetica dei modelli recenti: linee esterne esuberanti e interni votati al comfort e al controllo alla guida.