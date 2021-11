Mercedes, show EQS: la Stella della nuova dinasty. L’autonomia da primato sfiora gli 800 km

Non è stato il primo marchio a lanciare un’auto elettrica in epoca recente, ma di sicuro Mercedes è stato il brand che ha allungato di più il passo negli ultimi tempi. Dal 2020 ha cominciato ad affiancare ad ogni modello della propria gamma anche una versione elettrica. In meno di ventiquattro mesi, l’elenco dei modelli a batteria che la Stella ha aggiunto al proprio listino è impressionante: sia per numero che per caratteristiche tecniche. EQC, EQA, EQS, EQB, EQE. A suggellare l’impegno nel mondo elettrico, Mercedes quest’anno ha pure vinto il campionato del mondo di Formula E elettrica che per la prima volta nel 2021 si è fregiata dell’etichetta di “mondiale”. Tutte le elettriche di Mercedes sono contraddistinte dal nome EQ.

Una specie di sottomarchio. La sigla s’ispira al noto acronimo IQ che definisce il quoziente di intelligenza e, secondo Mercedes, vuole simboleggiare il concetto di “intelligenza elettrica”. Per rendere più familiare la sigla, i tedeschi hanno pensato bene di usare il mezzo di comunicazione più forte al mondo che esista nel campo automotive: la Formula Uno. Infatti Mercedes già dal 2019 aveva cominciato a ribattezzare con la sigla EQ le F1 di Hamilton e Bottas, per sottolineare l’analogia fra la componente elettrificata a bordo delle F1 e le elettriche stradali.

Nel 2019 la Stella ha lanciato la sua prima auto elettrica moderna, la EQC, un Suv taglia media con motore da 408 cavalli. Poi fra la fine del 2020 e il 2021 la Mercedes ha moltiplicato i modelli. Prima è arrivata la EQA, una Sport utility compatta – praticamente una GLA elettrica – proposta sia con singolo motore (da 190 cv) che con due motori e trazione integrale da 228 oppure 292 cavalli. Quindi in sequenza la EQB (versione elettrica della GLB) che ha dimensioni leggermente maggiori (4,68 metri) e passo lungo per accogliere una terza fila di sedili e sette posti in totale nell’abitacolo. I motori sono gli stessi della EQA, da 228 e 292 cv, l’autonomia è di oltre 400 km.

Ma il vero salto in avanti tecnologico è arrivato con la EQS, versione elettrica della ammiraglia S. L’auto a batteria più grande e più lussuosa del mondo in questo momento. Un primato per dimensioni, autonomia e soluzioni tecnologiche adottate. La EQS ha un design dinamico, quattro porte, supera ampiamente i 5 metri di lunghezza (522 cm) ma nasconde dietro il tetto curvo stile coupé e una coda spiovente, la propria mole. È l’auto che offre sul mercato la batteria di maggior capacità in assoluto: ben 107,8 kWh che dovrebbero consentirle di completare 770 km con un pieno di energia (ciclo WLTP). La EQS, che ha un doppio motore elettrico da 523 cavalli, prevede molte funzioni avanzatissime. Fra cui la navigazione con il sistema electric intelligence, le ruote posteriori sterzanti, gli aggiornamenti del software via etere, un sistema di guida assistita di terzo livello funzionante fino a 60 km/h e le porte automatiche. Il lusso sfrenato della EQS è sottolineato anche dall’adozione dell’hyperscreen. Una plancia digitale che copre l’intero spazio tra i due montanti anteriori. L’hyperscreen è formato in realtà da tre display, collocati però sotto un unico vetro curvo, ma rende l’idea di un maxischermo unico di taglia enorme.



Molte delle tecnologie della EQS verranno riprese sulla EQE, la versione elettrica della Classe E. Poco più compatta dell’ammiraglia (494 cm), possiede anche lei l’hyperscreen ed ha la stessa batteria ad elevata densità della EQS ma con capacità di 90 kWh. Inizialmente avrà motore singolo posteriore da 292 cv; più avanti arriverà una versione con secondo motore anteriore, maggiore potenza e trazione integrale. Ma per i nostalgici del motore termico e del sound fragoroso, Mercedes ha lanciato anche la AMG GT 63 S E-Performance. La sua prima sportiva ibrida. Eredita dalla F1 di Hamilton la tecnologia dell’ibrido di elevate prestazioni. Il V8 biturbo 4 litri è affiancato da un motore elettrico e da una batteria ad altissima velocità di scarica/carica. La GT E-performance sviluppa complessivamente 843 cavalli, scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e può toccare i 316 km/h di velocità massima.