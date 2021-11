Opel, arriva la baby e-Rocks ideale per la città. Il quadriciclo per chi vuole 4 ruote per muoversi agilmente

Un piano per vendere in Europa solo auto elettriche nel 2028 e dal 2024 una gamma variamente elettrificata al 100%. Opel ha già avviato l’infusione di elettroni dal 2017 con il piano PACE! che ha già portato la Grandland X ibrida plug-in, due modelli elettrici come Corsa e Mokka e altrettanti mezzi commerciali come il Combo e il Vivaro (presto anche ad idrogeno) che hanno rispettivamente del Combo-e Life e nella Zafira-e Life le loro corrispondenti varianti dedicate ai passeggeri. Senza contare il quadriciclo Rocks-e che porge la mano ai ragazzi di 14 anni e a chi vuole 4 ruote esclusivamente per muoversi in città senza alcun’altra velleità. A Rüsselsheim hanno messo su anche un campionato rally monomarca con la Opel Corsa elettrica e guardano al futuro con un occhio al proprio passato. Il prossimo passo è la Opel Astra di sesta generazione dal design moderno, ma con radici nella tradizione, e una gamma che comprende motori a benzina e a gasolio, l’ibrido plug-in e l’elettrico.

La nuova Astra è lunga 4,37 metri, ha un bagagliaio da 422 litri, sedili rivestiti in Nappa e ventilati, la strumentazione digitale composta da due schermi da 10” ed head-up display e fari a matrice di led con ben 64 diodi l’uno. I sistemi di assistenza alla guida interagiscono con la navigazione e, tra questi, c’è anche quello per il cambio di corsia semiautomatico. Sotto il cofano un 3 cilindri 1.2 da 110 cv o 130 cv e il diesel 1.5 da 130 cv, con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 marce, e un ibrido plug-in da 180 cv o 225 cv con motore 1.6 turbo e batteria ricaricabile da 12,4 kWh, sufficiente per 60 km ad emissioni zero e consumi di 1,4-1,1 litri/100 km pari a 31-24 g/km di CO2. Ci saranno anche la station wagon e, dal 2023, la versione elettrica. Per il 2025 è invece annunciato un grande ritorno: la Manta. Non la vedevamo dal 1988, ma non sarà più un coupé, bensì un crossover sportivo basato sulla nuova piattaforma elettrica STLA di Stellantis.